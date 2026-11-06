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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي يفتتح المؤتمر السنوي الـ49 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
محمد يحيي

افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية في دورته التاسعة والأربعين، والذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستضيفه جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI)، ومقرها فرنسا.

وشهد الافتتاح حضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعبد الله داود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية (ICA)، والدكتورة نعمت شفيق، نائبة محافظ بنك إنجلترا السابقة، إلى جانب نحو 500 مشارك وممثل عن وفود رسمية من 40 دولة.

توجهات السياسيات النقدية

وخلال كلمته الافتتاحية، أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يجمع نخبة من كبار قيادات قطاعات الخزانة وأسواق رأس المال والإدارات المصرفية العليا من مختلف دول العالم.

كما أشاد بأهمية القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، في ضوء ما تشهده الأسواق المالية العالمية من تحولات هيكلية ملموسة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتقلبات التدفقات الرأسمالية، وما يصاحب ذلك من تغيرات في توجهات السياسات النقدية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية، وإطار للسياسة النقدية يستهدف خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يسهم في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات، والبناء على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024.

دعم الاقتصاد الوطني

واستعرض المحافظ المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، ومن بينها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي المصري يحرص كذلك على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي.

 يستفيد البنك، من خلال «مركز علوم البيانات»، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية، مع التأكيد على أن التوسع في استخدام هذه التطبيقات يتطلب إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.

كما أشاد محافظ البنك المركزي بالمستوى المهني والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن العديد منهم تولوا مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر المصرفية المصرية وقدرتها على الاضطلاع بالمسؤوليات القيادية في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أوضح عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt)، أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة واسعة وإقبالًا لافتًا تجاوز التوقعات، مؤكدًا أن مشاركة محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب رعاية البنك المركزي للمؤتمر، تمثل إضافة مهمة للحدث، وتعكس ما يحظى به من اهتمام على المستويين المحلي والدولي، وتضفي أهمية خاصة على دورته الحالية.

وأضاف أن المؤتمر، الذي يُعقد كل عام في دولة مختلفة، يستهدف بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما يبرز الدور المحوري للجمعية في دعم بيئة الاستثمار، من خلال تشجيع مبادرات الابتكار وتعزيز فرص التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتناقش جلسات المؤتمر عددًا من الموضوعات الرئيسية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ومدى قدرته على الصمود، ومستقبل النظام النقدي الدولي، والتداعيات المترتبة على تصاعد مستويات الديون السيادية والضغوط المالية.

كما يسلط المؤتمر الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المحلية ومناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، وإفريقيا وآسيا، إلى جانب بحث دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمليات القطاع المصرفي وإدارة الخزانة والأصول والتداول.

ويتناول المؤتمر كذلك الزخم المتزايد الذي تشهده الأصول الرقمية، والأشكال الجديدة للنقود، بما في ذلك العملات الرقمية، وانعكاساتها على الأسواق المالية، بالتوازي مع التحولات التي يشهدها دور الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية (ACI Egypt) تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية والمالية العاملة في جمهورية مصر العربية.

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