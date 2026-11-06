قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قرية تونس بالفيوم من البساطة الريفية إلى الشهرة العالمية

إيفلين السويسرية
إيفلين السويسرية

مع افتتاح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم فعاليات مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية تعود إلى الواجهة قصة قرية استطاعت أن تصنع لنفسها مكانة مميزة على خريطة السياحة المصرية والعالمية بعدما تحولت من مجتمع ريفي بسيط إلى مقصد سياحي يجمع بين الفن والطبيعة والتراث إنها قرية تونس التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم التي ارتبط اسمها بصناعة الخزف والفخار وبحكاية استثنائية بطلتها السيدة السويسرية إيفلين بوريه التي لم تكتف بالعيش داخل القرية وإنما أسهمت في تغيير مسارها من خلال اكتشاف مواهب الأطفال وتعليمهم حرفة أصبحت فيما بعد واحدة من أبرز علامات المكان.


قرية صغيرة لم تكن تعرف طريق الشهرة

قبل عقود طويلة كانت تونس قرية ريفية هادئة يعيش أهلها وسط الأراضي الزراعية والطبيعة البسيطة وتطل من موقعها المرتفع على مياه بحيرة قارون دون أن تكون قد تحولت إلى مقصد سياحي معروف وكانت الحياة داخل القرية تسير بإيقاع هادئ يعتمد على طبيعة المجتمع الريفي وعاداته اليومية ولم يكن كثيرون يتوقعون أن يصبح هذا المكان يوما من أبرز الوجهات التي يقصدها السائحون والفنانون والمبدعون لكن امتلاك القرية لمقومات طبيعية مميزة وظهور تجربة فنية جديدة أسهما في رسم مستقبل مختلف لها وجعلاها نموذجا لنجاح الحرف اليدوية في دعم السياحة المحلية وخلق فرص العمل.


زيارة إيفلين التي صنعت نقطة التحول

في ستينيات القرن الماضي وصلت السويسرية إيفلين بوريه إلى قرية تونس ولفت انتباهها جمال الطبيعة والإطلالة المميزة على بحيرة قارون إلى جانب الهدوء الذي يحيط بالمكان وبساطة أهله وسرعان ما تحولت الزيارة إلى قرار بالإقامة بعدما أحبت إيفلين القرية وأهلها واختارت أن تعيش بينهم وتشاركهم تفاصيل حياتهم اليومية حتى أصبحت واحدة من أبناء المجتمع المحلي وأطلق عليها الأهالي اسم أم أنجلو وكانت إيفلين متخصصة في الفنون التطبيقية وصناعة الخزف وهو ما منحها القدرة على رؤية جانب مختلف في حياة الأطفال الذين اعتادوا اللعب بالطين وتشكيله بأيديهم إلى أشكال ومجسمات بسيطة ورأت في هذه الموهبة فرصة حقيقية لتعليم الأطفال فنا جديدا يمكن أن يتحول إلى حرفة ومصدر دخل ويمنح القرية هوية فنية تميزها عن غيرها من القرى.


موهبة الأطفال تتحول إلى مشروع فني

بدأت إيفلين خطواتها بتعليم أطفال القرية كيفية تشكيل الطين وصناعة الفخار والخزف وأسست ورشة صغيرة كانت النواة الأولى لتجربة تعليمية وفنية توسعت مع مرور الوقت وتحولت الورشة إلى مدرسة يتعلم فيها الأطفال والشباب والفتيات أصول الحرفة ومراحل تصنيع المنتجات الفنية ولم يقتصر الهدف على تعليمهم صناعة الأواني والتحف بل امتد إلى تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على امتلاك مهارة يمكن الاعتماد عليها في المستقبل ومع اكتساب التلاميذ الخبرة بدأ بعضهم في تأسيس ورش خاصة بهم لتنتشر صناعة الخزف داخل القرية وتتحول من تجربة محدودة إلى نشاط اقتصادي وفني تتوارثه الأجيال كما اهتمت إيفلين بالجوانب التعليمية والاجتماعية فلم يتوقف دورها عند تعليم الحرفة وإنما امتد إلى تعليم الأطفال القراءة والكتابة وإنشاء فصل لمحو الأمية وسعت كذلك إلى التواصل مع فنانين وخزافين من الخارج وساعدت في تسويق أعمال أبناء القرية والمشاركة بمنتجاتهم في المعارض الدولية وهو ما ساهم في تعريف العالم بما يمتلكه أبناء تونس من مهارات وإمكانات فنية.


صناعة الخزف أصبحت هوية تونس

مع مرور السنوات أصبحت ورش الخزف والفخار جزءا أساسيا من ملامح القرية وأصبحت زيارة هذه الورش تجربة مهمة للسائحين الذين يمكنهم مشاهدة مراحل صناعة القطع الفنية والتعرف على تفاصيل العمل اليدوي وتبدأ هذه المراحل بإعداد الطين وتشكيله ثم تجفيفه وحرقه وتلوينه وتشطيبه حتى يتحول إلى منتج فني يحمل بصمة صانعه ويعكس طبيعة المكان ولم تعد منتجات تونس مجرد أدوات تقليدية للاستخدام اليومي بل أصبحت أعمالا فنية مميزة يقبل عليها الزوار ويحرصون على اقتنائها باعتبارها جزءا من التراث الفني للقرية وساعد انتشار الورش على توفير فرص عمل لأبناء المكان كما ساهم في تعزيز شهرة تونس خارج حدود الفيوم وأصبحت القرية تستقبل الفنانين والمبدعين والسائحين المصريين والأجانب الراغبين في التعرف على هذه التجربة.


السياحة البيئية تضيف بعدا جديدا لشهرة القرية

لم تتوقف رحلة تونس عند صناعة الخزف والفخار فقد ساعدت المقومات الطبيعية التي تتمتع بها على جذب مزيد من الزوار وظهور أنماط مختلفة من المشروعات السياحية فالقرية تطل على بحيرة قارون وتتميز بمنازل ذات طابع معماري ريفي ومساحات خضراء وأجواء هادئة تجعلها مكانا مناسبا للراغبين في قضاء أوقات بعيدا عن صخب المدن كما ساهم موقعها بالقرب من محمية وادي الريان وبحيرة قارون في تعزيز أهميتها ضمن الرحلات السياحية التي تستهدف استكشاف الطبيعة والمحميات والمناظر الصحراوية التي تتميز بها الفيوم ومع تزايد الإقبال السياحي ظهرت الفنادق البيئية وبيوت الضيافة والمطاعم وأصبحت القرية تقدم تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة والاستمتاع بالطبيعة ومشاهدة الحرف اليدوية والتعرف على التراث المحلي.


رحلت إيفلين وبقيت بصمتها في كل ورشة

في يونيو عام 2021 رحلت إيفلين بوريه عن عالمنا بعد سنوات طويلة قضتها في مصر وبين أبناء قرية تونس إلا أن رحيلها لم ينه حكايتها فقد بقي أثرها حاضرا في الورش والمنتجات الفنية وفي الأجيال التي تعلمت على يديها فقد تركت وراءها تجربة تجاوزت حدود تعليم صناعة الخزف لتصبح نموذجا لدور المبادرات الفردية في تغيير حياة المجتمعات المحلية وكل قطعة فنية يبدعها أحد أبناء القرية وكل ورشة تستمر في العمل وكل فرصة رزق وفرتها هذه الحرفة تمثل امتدادا لفكرة آمنت بها إيفلين وبدأت تنفيذها منذ عقود لقد أثبتت تجربتها أن اكتشاف موهبة واحدة لدى طفل يمكن أن يكون بداية لتغيير مستقبل قرية كاملة وأن الاستثمار في الإنسان والتعليم والإبداع قد يصنع أثرا يمتد لسنوات طويلة.


مهرجان تونس يجدد الاهتمام بواحدة من أهم تجارب الفيوم

يتزامن افتتاح مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية مع استمرار حضور القرية على خريطة السياحة المصرية باعتبارها نموذجا يجمع بين التراث الفني والطبيعة والمشروعات السياحية البيئية وأصبحت تونس اليوم وجهة يقصدها الزوار من مختلف المحافظات ومن خارج مصر للاستمتاع بموقعها المميز والتعرف على منتجاتها اليدوية ومشاهدة الحرفيين أثناء العمل لكن الحفاظ على ما حققته القرية يتطلب استمرار تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتقديم الدعم لأصحاب الورش ومساعدتهم على الوصول إلى أسواق جديدة لعرض منتجاتهم إلى جانب تعزيز الترويج السياحي والحفاظ على الطابع المعماري والبيئي الذي يمنحها خصوصيتها وتظل حكاية تونس أكثر من مجرد قصة نجاح سياحي فهي تجربة إنسانية بدأت بإيمان سيدة سويسرية بقدرات أطفال قرية بسيطة واستطاعت أن تحول اللعب بالطين إلى حرفة وصناعة ومصدر رزق ثم إلى علامة فنية وسياحية يعرفها العالم.

الفيوم محافظ الفيوم مهرجان تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

اسبوع الجونة

أسبوع الجونة للصورة يتيح باقات مجانية كاملة لطلاب التخصصات الفنية

عمرو دياب

عمرو دياب يصل دبي استعدادا لحفله في ليلة السبت

ريهام عبد الغفور

ريهام عبد الغفور: تعاطفت مع نرجس وحاولت فهم ماضيها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد