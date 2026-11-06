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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب من قرية فيديمين في تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بطريق سنهور بالفيوم

مصرع شاب من قرية فيديمين
مصرع شاب من قرية فيديمين

لقي الشاب حسن أشرف حمدي اللاهوني، من أبناء قرية فيديمين التابعة لمركز سنهور بمحافظة الفيوم، مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة على طريق سنهور، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصاباته.


بلاغ بوقوع الحادث

تلقى مركز شرطة سنهور بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة بنطاق قرية صنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، للوقوف على ملابساته واتخاذ الإجراءات اللازمة.


نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام

 

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


إعادة تسيير الحركة المرورية

وعملت الأجهزة المعنية على إزالة آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بمحيط الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته

الفيوم محافظة الفيوم حادث تصادم

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