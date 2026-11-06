مأزق آبي أحمد.. قوات فانو تقطع الطريق بين الجيش الإثيوبي وأديس أبابا

تواصلت الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات "فانو" لليوم السادس على التوالي في مناطق عدة بشمال وسط إثيوبيا.

ودارت معارك عنيفة في بلدة "ؤ"، التي تقع على بعد نحو 460 كيلومتراً شمال أديس أبابا على الطريق السريع المؤدي إلى إقليم تيجراي.

وأفادت "خدمة الإعلام الإثيوبية" (EMS) هذا الأسبوع بأن قوات "فانو" سيطرت على البلدة.

ولم تذكر "خدمة الإعلام الإثيوبية" أرقاماً حول الخسائر البشرية في صفوف أي من الطرفين.

وتُظهر صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مقاتلين من "فانو" أمام فرع "بنك أباي" في "وتشالي"، وهو ما يُفترض أنه يؤكد سيطرتهم على المنطقة؛ إلا أنه لم يتأكد بعد ما إذا كانت قوات "فانو" لا تزال تسيطر على البلدة.

وفي حال تأكدت السيطرة على "وتشالي"، فإن ذلك يهدد خط الإمداد اللوجستي لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية على طول الطريق الرابط بين "ديسي" و"ولدييا" و"ميكيلي".

وتقع البلدة على بعد أقل من 25 كيلومتراً من مخيم "جاري 2" للنازحين، حيث أسفرت غارة شنتها طائرة مسيرة حكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مقتل أكثر من 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وتعد قوات "فانو" جزءاً من "تحالف البقاء" (Alliance for Survival)، وهو ائتلاف يضم سبع جماعات مسلحة تنشط في أنحاء البلاد — بما في ذلك "جبهة تحرير شعب تيجراي" (TPLF) — وقد اختتم التحالف اجتماعه الدوري السادس الأسبوع الماضي في موقع لم يُكشف عنه.

ولم يصدر عن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية أي تعليق بشأن مزاعم "فانو" حول السيطرة على "وتشالي".

ومع ذلك، تشير تقارير مؤكدة إلى تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، لا سيما من خلال الطلعات الجوية القتالية والغارات التي تشنها الطائرات المسيرة.

وفي غضون ذلك، تزعم قوات "جبهة تحرير شعب تيجراي" في إقليم تيجراي أن القوات الإثيوبية تكبدت خسائر فادحة على طول الحدود مع إريتريا.

وكانت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية دفعت وحدات "جبهة تحرير شعب تيجراي" نحو تلك المنطقة الحدودية في غضون أسابيع من بدء عملياتها في تيجراي أواخر سبتمبر.

ولم تؤكد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هذه المزاعم أو تنفها.