قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يكشف تفاصيل حديثه مع فابينيو بعد الهزيمة أمام فرايبورغ

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

كشف محمد صلاح عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين زميله فابينيو، عقب الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها فريق طرابزون سبور أمام فرايبورغ، مؤكدًا حرصه على دعم زميله وتحفيزه لتجاوز آثار الخسارة، مع تحمله مسؤولية إهدار الفرص التي أتيحت له خلال المباراة.

وقال صلاح، ردًا على سؤال بشأن حديثه مع فابينيو عقب صافرة النهاية، إنه طالبه برفع رأسه وعدم التأثر بالنتيجة، مشيرًا إلى أن كليهما لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال اللقاء.

وأضاف أن فابينيو يدرك أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل، كما أنه أهدر فرصًا كان يتعين عليه استغلالها، مؤكدًا أن كرة القدم تتطلب الوقوف معًا في الأوقات الصعبة، وعدم التخلي عن المسؤولية عندما تسوء النتائج.

محمد صلاح يتحمل مسؤولية إهدار الفرص

وتحدث النجم المصري عن خيبة أمله بسبب عدم تحويل الفرص التي حصل عليها إلى أهداف، موضحًا أنه انضم إلى الفريق من أجل مساعدته على تحقيق الانتصارات، وليس مجرد المشاركة في المباريات.

وأكد صلاح أنه يتحمل مسؤولية إهدار تلك الفرص، مشيرًا إلى إدراكه لتطلعات الجماهير التي تنتظر منه تقديم المزيد، وأنها تستحق رؤية أفضل أداء منه داخل الملعب.

رسالة خاصة من صلاح إلى فابينيو

وعن علاقته بفابينيو، أوضح صلاح أن ما يجمعهما يتجاوز حدود كرة القدم، بعدما خاضا الكثير من التجارب معًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، مشددًا على أنه لا يمكن الحكم على زميله من خلال مباراة واحدة لم يظهر فيها بالمستوى المطلوب.

وأضاف أن فابينيو لم يتهرب يومًا من المسؤولية، وهو ما يدفعه إلى الوقوف بجانبه في مثل هذه الظروف، كاشفًا عن الرسالة التي وجهها إليه قبل مغادرة الملعب، قائلًا: «لا يمكننا تغيير ما حدث الليلة يا أخي، لكن يمكننا تحديد ما سيحدث بعد ذلك».

وشدد صلاح على أنه لا يريد أن يتحمل فابينيو الهزيمة بمفرده، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بحجم خيبة أمل الجماهير، وأن اهتمامهم بالفريق أكبر مما يتخيله البعض.

محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير طرابزون سبور

واختتم صلاح حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير طرابزون سبور، طالبهم خلالها بعدم السماح لهزيمة واحدة بمحو ما قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إدراكه لقيمة قميص النادي بالنسبة للمشجعين.

وأشار النجم المصري إلى أن الجماهير تستحق ردًا قويًا من اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن فابينيو وبقية زملائه سيواصلون القتال من أجل استعادة النتائج الإيجابية وتعويض الخسارة.

محمد صلاح طرابزون سبور اخبار محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سيد معوض

بعد استبعاد نجله من قائمة الأهلي.. سيد معوض يثير الجدل: كده كتير.. كفاية ظلم

ترشيحاتنا

ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي يفند رواية الإخوان عن تحول سيد قطب..ويكشف تفاصيل مختلقة

إليسا

اليسا تكشف تفاصيل إطلاق ألبومها الجديد وحقيقة ارتباطها

الدكتور محمود مسلم

محمود مسلم: مصر تدعم التنمية في أفريقيا وإثيوبيا لا تلتزم بتعهداتها

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد