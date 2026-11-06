محمد صلاح يكشف تفاصيل حديثه مع فابينيو بعد الهزيمة أمام فرايبورغ

كشف محمد صلاح عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين زميله فابينيو، عقب الهزيمة المؤلمة التي تعرض لها فريق طرابزون سبور أمام فرايبورغ، مؤكدًا حرصه على دعم زميله وتحفيزه لتجاوز آثار الخسارة، مع تحمله مسؤولية إهدار الفرص التي أتيحت له خلال المباراة.

وقال صلاح، ردًا على سؤال بشأن حديثه مع فابينيو عقب صافرة النهاية، إنه طالبه برفع رأسه وعدم التأثر بالنتيجة، مشيرًا إلى أن كليهما لم يظهر بالمستوى المنتظر خلال اللقاء.

وأضاف أن فابينيو يدرك أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل، كما أنه أهدر فرصًا كان يتعين عليه استغلالها، مؤكدًا أن كرة القدم تتطلب الوقوف معًا في الأوقات الصعبة، وعدم التخلي عن المسؤولية عندما تسوء النتائج.

محمد صلاح يتحمل مسؤولية إهدار الفرص

وتحدث النجم المصري عن خيبة أمله بسبب عدم تحويل الفرص التي حصل عليها إلى أهداف، موضحًا أنه انضم إلى الفريق من أجل مساعدته على تحقيق الانتصارات، وليس مجرد المشاركة في المباريات.

وأكد صلاح أنه يتحمل مسؤولية إهدار تلك الفرص، مشيرًا إلى إدراكه لتطلعات الجماهير التي تنتظر منه تقديم المزيد، وأنها تستحق رؤية أفضل أداء منه داخل الملعب.

رسالة خاصة من صلاح إلى فابينيو

وعن علاقته بفابينيو، أوضح صلاح أن ما يجمعهما يتجاوز حدود كرة القدم، بعدما خاضا الكثير من التجارب معًا، سواء داخل الملعب أو خارجه، مشددًا على أنه لا يمكن الحكم على زميله من خلال مباراة واحدة لم يظهر فيها بالمستوى المطلوب.

وأضاف أن فابينيو لم يتهرب يومًا من المسؤولية، وهو ما يدفعه إلى الوقوف بجانبه في مثل هذه الظروف، كاشفًا عن الرسالة التي وجهها إليه قبل مغادرة الملعب، قائلًا: «لا يمكننا تغيير ما حدث الليلة يا أخي، لكن يمكننا تحديد ما سيحدث بعد ذلك».

وشدد صلاح على أنه لا يريد أن يتحمل فابينيو الهزيمة بمفرده، مؤكدًا أن اللاعبين يشعرون بحجم خيبة أمل الجماهير، وأن اهتمامهم بالفريق أكبر مما يتخيله البعض.

محمد صلاح يوجه رسالة إلى جماهير طرابزون سبور

واختتم صلاح حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير طرابزون سبور، طالبهم خلالها بعدم السماح لهزيمة واحدة بمحو ما قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا إدراكه لقيمة قميص النادي بالنسبة للمشجعين.

وأشار النجم المصري إلى أن الجماهير تستحق ردًا قويًا من اللاعبين داخل الملعب، مؤكدًا أن فابينيو وبقية زملائه سيواصلون القتال من أجل استعادة النتائج الإيجابية وتعويض الخسارة.