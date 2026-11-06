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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو العروسة البرنس.. هاني حتحوت يهنئ محمد بركات بزفاف ابنته

محمد بركات وهاني حتحوت
محمد بركات وهاني حتحوت
سارة عبد الله

هنأ الإعلامي هاني حتحوت، محمد بركات لاعب الأهلي منتخب مصر السابق، بمناسبة زفاف ابنته.

وشارك حتحوت صورة رفقة محمد بركات من حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وكتب: “مبروك لأبو العروسة البرنس ربنا يفرحكم يا حبيبي”.

وخطف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال احتفاله بزفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو عفوي وثق لحظة سعادته الكبيرة برؤيتها بفستان الزفاف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وظهر محمد بركات خلال الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى برفقة ابنته، في مشهد عفوي جمع بين الضحك والسعادة، حيث حرص على مشاركتها فرحتها في هذه اللحظات المميزة من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بعفوية بركات وفرحته بابنته، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي عكس مشاعر الأب في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

محمد بركات هاني حتحوت بركات

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