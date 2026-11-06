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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دايما مجمع الحبايب.. أحمد حسن يهنئ بركات بزفاف ابنته

محمد بركات واحمد حسن
محمد بركات واحمد حسن
سارة عبد الله

حرص أحمد حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، على تهنئة محمد بركات نجم القلعة الحمراء السابق، بمناسبة زفاف نجلته.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الف مبروك يا كوتة لمريم وربنا يتمم علي خير ودايما مجمع الحبايب”.

وخطف محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنظار خلال احتفاله بزفاف ابنته، بعدما ظهر في مقطع فيديو عفوي وثق لحظة سعادته الكبيرة برؤيتها بفستان الزفاف، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

وظهر محمد بركات خلال الفيديو وهو يرقص ويتمايل على أنغام الموسيقى برفقة ابنته، في مشهد عفوي جمع بين الضحك والسعادة، حيث حرص على مشاركتها فرحتها في هذه اللحظات المميزة من حفل زفافها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين أشادوا بعفوية بركات وفرحته بابنته، معبرين عن إعجابهم بالمشهد الذي عكس مشاعر الأب في واحدة من أهم المناسبات العائلية.

أحمد حسن محمد بركات نجلة محمد بركات

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