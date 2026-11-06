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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 26 تعديا ومخالفة بناء على الأراضي الزراعية

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون والتصدي الحاسم لكافة صور التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف أنحاء المحافظة أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدي ومخالفة بناء، تنوعت ما بين تعديات على أراضي أملاك الدولة التابعة لجهات الولاية، ومخالفات رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، وحالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، فضلًا عن مخالفات البناء دون ترخيص، وذلك في إطار التحرك المستمر للتعامل مع المخالفات في مهدها.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الإزالات شملت 13 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للري والموارد المائية، بمساحة إجمالية بلغت 625 متر مربع، وحالة بناء واحدة ضمن المتغيرات المكانية بمساحة 175 متر مربع، وحالتين للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 22 سهم، إلى جانب إزالة 3 حالات بناء في المهد لمخالفات البناء دون ترخيص بمساحة 435 متر مربع، وحالتين للتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 6 أسهم، فضلًا عن إزالة 5 حالات بناء في المهد على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة 5 قراريط و9 أسهم.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن حملات الإزالة تستهدف حماية حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي لمحاولات البناء المخالف والتعدي على الأراضي، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على مقدرات الأجيال القادمة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها، وتنفيذ قرارات الإزالة دون تهاون، لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الـ30 وترسيخ سيادة القانون بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط إزالة التعديات مخالفات البناء أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة 26 حالة تعدي

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