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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط محال غير مرخصة تتداول مبيدات مغشوشة ومحظورة في أسيوط

ضبط محال غير مرخصة تتداول مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة رقابية بمركز الفتح
ضبط محال غير مرخصة تتداول مبيدات مغشوشة ومحظورة وغير مسجلة خلال حملة رقابية بمركز الفتح
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على محال الاتجار في المبيدات والأسمدة والمستلزمات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية، والتصدي لكافة صور الغش والتداول غير القانوني للمبيدات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية والبيئة. وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط ، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل الوزارة، نفذت حملة تفتيشية على محال الاتجار في المبيدات بمركز الفتح، بالتنسيق مع إدارة تموين الفتح، من خلال قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، برئاسة الدكتور أحمد مسعود محمد، رئيس القسم، وتحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي، مدير عام المكافحة بالمديرية، وبمشاركة الدكتور أحمد عبد العال، مفتش الرقابة بالمديرية. وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المحال غير المرخصة التي تتداول مبيدات مغشوشة، شملت مبيدات محظورة وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، فضلًا عن مستحضرات غير صالحة للتداول والاستخدام، حيث جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وعرضها على النيابة العامة. وشدد على استمرار الحملات المفاجئة وتشديد الرقابة على منافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، والتأكد من حصول المحال على التراخيص اللازمة، وعدم تداول أي مبيدات أو مستحضرات زراعية مجهولة المصدر أو غير مسجلة أو محظور استخدامها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

 وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية استمرار التنسيق بين مديريتَي الزراعة والتموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتكثيف المرور الميداني على الأسواق ومنافذ البيع، بما يضمن حماية المزارعين والمحاصيل الزراعية، والحفاظ على البيئة، والتأكد من تداول مستلزمات إنتاج زراعي آمنة ومطابقة للاشتراطات المعتمدة.

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