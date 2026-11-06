785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

كشف الإعلامي أمير هشام عن تطورات جديدة في الأزمة الدائرة بين أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ومجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، مؤكدًا أن الخلاف وصل إلى تقديم شكاوى رسمية من الطرفين.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن أحمد حسام ميدو تقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، في المقابل، تقدم المجلس بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نجم الفريق السابق.

وأوضح أن الخلاف مع ميدو لا يتعلق بمجلس إدارة الزمالك بالكامل، وإنما يتمحور بشكل أساسي حول هشام نصر، نائب رئيس النادي، مشيرًا إلى أن الأخير يتعامل مع بعض الأزمات بصورة شخصية، مع الزج باسم وكيان نادي الزمالك في هذه الخلافات.

وأضاف أن الأزمة تصاعدت بعدما تداولت بعض الحسابات المحسوبة على أشخاص داخل مجلس الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بوجود مستحقات مالية على ميدو بقيمة 785 دولارًا تعود إلى عام 2014.

وأشار أمير هشام إلى أن ميدو رد على هذه الاتهامات بالتأكيد على سداده المبلغ بالفعل، موضحًا أنه دفع نحو 785 دولارًا قبل عام ونصف تقريبًا، قبل أن يوجه رسالة مفادها أن الطرف الآخر مطالب بسداد مبلغ 7 ملايين دولار.

وشدد على أن الخلافات الشخصية، حال وجودها، لا ينبغي أن تؤدي إلى إقحام اسم نادي الزمالك أو استخدام الكيان في تصفية الحسابات، مؤكدًا ضرورة الفصل بين الخلافات الفردية ومؤسسات النادي.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، كان مفوضًا من مجلس الإدارة للتعامل مع جميع الملفات المتعلقة بفريق كرة القدم، وهو ما جعله مسؤولًا عن إدارة مختلف الملفات الخاصة بالفريق خلال الفترة الماضية.