جنات تتألق في دمنهور بليلة رومانسية كاملة العدد.. وتحتفي بنجاح النصيب

أحيت جنات حفلا غنائيا بأحد نوادي مدينة دمنهور وسط حضور جماهيري ضخم وتفاعل غير مسبوق حول الليلة إلى حدث فني استثنائي تصدر حديث الجمهور ومواقع التواصل.



ومنذ اللحظة الأولى لصعودها على المسرح أشعلت جنات الأجواء بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفني ورددها معها الجمهور.

قدمت جنات توليفة فنية جمعت بين القديم والحديث من بينها اللي بيني وبينك وبحبك وحبيبي على نياته وحبي الأولاني وحب جامد واسمع كلامي ويا عيني عبيط وخيط ضعيف واللي فاتوا إلى جانب أحدث إصداراتها الدرامية امشي سيبني التي تصدرت تريند يوتيوب عقب طرحها من ألبومها الأخير ألوم على مين الذي ضم تسع أغنيات متنوعة.

ولم تخل الليلة من لحظات إنسانية خاصة، حيث حرصت جنات على التقاط العديد من الصور التذكارية مع جمهور دمنهور وعلقت على حفاوة الاستقبال قائلة سعيدة جدا برؤية هذا الحشد الرائع من الناس في دمنهور شكرا لكم جميعا على هذا الحب والدعم لقد قضيت وقتا لا ينسى

وكان للاحتفال بأحدث أغانيها النصيب نصيب الأسد من أجواء الحفل

فالأغنية التي طرحتها جنات مؤخرا في دويتو غنائي مع حودة بندق كأغنية دعائية لفيلم نصيب بطولة ياسمين صبري حققت نجاحا مدويا منذ ساعاتها الأولى وتصدرت التريند في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والأردن ووصلت إلى المركز السادس والعشرين عالميا على يوتيوب

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