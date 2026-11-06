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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بطلة تحدي القراءة العربي لـ منى الشاذلي: حلمي منذ الطفولة أكون مكانك

الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي
الطالبة المصرية ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي
محمد كمال

كشفت الطالبة المصرية ميار عثمان، الحاصلة على المركز الأول ولقب بطلة تحدي القراءة العربي، عن سعادتها بالظهور في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أن المشاركة في البرنامج كانت حلمًا يراودها منذ طفولتها.

ميار عثمان تكشف كواليس حلمها بالظهور مع منى الشاذلي

وقالت ميار عثمان، خلال لقائها بالبرنامج، إنها لم تكن متعبة بسبب حضورها إلى الاستوديو، موضحة: «أنا مش تعبانة عشان جيت لك، وكنت بحلم من زمان أوي إني أجي البرنامج هنا».

وأضافت أنها اعتادت منذ صغرها تخصيص يوم لمشاهدة البرنامج مع أسرتها بعد تناول وجبة الغداء، وكانت تخبرهم برغبتها في أن تصبح مثل منى الشاذلي، قائلة: «كنت بقولهم هبقى منى الشاذلي».

وأوضحت بطلة تحدي القراءة العربي أن ظهورها في البرنامج يمثل تحقيقًا لأحد أحلام طفولتها، مشيرة إلى أن ارتباطها بالبرنامج بدأ منذ سنوات، عندما كانت تحرص على متابعته مع أفراد أسرتها.

وأكدت أن مشاركتها في تحدي القراءة العربي كانت تحمل بالنسبة إليها هدفًا أكبر من مجرد الفوز بالجائزة، إذ كانت تسعى إلى رفع علم مصر وتمثيل بلدها بأفضل صورة ممكنة.

وقالت: «كنت رايحة وهدفي الوحيد إني أرفع علم مصر وأقدم بلدي بأفضل صورة ممكنة، وبدعي الله تتويج المجهود ده»، معربة عن سعادتها بتحقيق هذا الهدف والحصول على المركز الأول.

ميار عثمان تحدي القراءة العربي بطلة مصر منى الشاذلي

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