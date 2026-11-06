أمطار مرتقبة تضرب الإسماعيلية الجمعة.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية وانخفاض درجات الحرارة

تشهد محافظة الإسماعيلية، غدًا الجمعة 6 نوفمبر 2026، فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على فترات متقطعة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضمن بيانها بشأن الظواهر الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تمتد إلى مدن القناة، من بينها الإسماعيلية، وقد تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

أمطار تضرب الإسماعيلية غدًا الجمعة

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الثالثة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا، إلى جانب نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وفي سياق متصل، دعت الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية، مع ضرورة متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

من جانبها، تواصل محافظة الإسماعيلية متابعة مستجدات الحالة الجوية من خلال الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين الجهات المختصة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة.