إسرائيل تحت تهديد الغرق.. أمطار طوفانية وفيضانات مرتقبة تشل المدن الساحلية

تواجه إسرائيل عطلة نهاية أسبوع محفوفة بالمخاطر، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف قد تتسبب في فيضانات واسعة النطاق، لا سيما في المدن الساحلية ووسط البلاد، وسط تحذيرات من اضطرابات مرورية حادة وتعطل حركة التنقل.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من أن كميات الأمطار قد تتجاوز 100 ملليمتر في بعض المناطق، مع توقعات ببلوغ ذروة الهطول صباح السبت، حين يُنتظر سقوط عشرات الملليمترات خلال ساعات قليلة، ما يرفع خطر تشكل السيول وغرق الشوارع والمناطق المنخفضة.

وتتركز المناطق الأكثر عرضة للخطر في مدن وسط إسرائيل، خاصة منطقة تل أبيب الكبرى والمناطق الساحلية الممتدة جنوباً حتى عسقلان، مع احتمالات لحدوث فيضانات محلية في مناطق أخرى.

وتتزامن موجة الطقس العنيف مع إغلاقات واسعة على طريق أيالون السريع، إلى جانب تغييرات في حركة القطارات، ما ينذر بعطلة نهاية أسبوع صعبة على الإسرائيليين، في ظل مخاطر الطقس واضطراب حركة المرور.