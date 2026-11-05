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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فهمي ينتهي من تصوير الفيل ع الدرفيل في قبرص.. صور

كواليس تصوير فيلم الفيل ع الدرفيل
كواليس تصوير فيلم الفيل ع الدرفيل
سعيد فراج

انتهى الفنان أحمد فهمي من تصوير فيلمه السينمائي الجديد «الفيل ع الدرفيل» في قبرص، وذلك بعد فترة من التصوير تنقل خلالها فريق العمل بين عدد من مواقع التصوير، استعداداً للإنتهاء من مراحل الفيلم تمهيداً لطرحه في دور العرض السينمائي.

وظهر النجم أحمد فهمي والنجمة أسماء جلال خلال صور من كواليس التصوير بقبرص برفقة المخرج أحمد عبد الوهاب، ليوثقونن جانبًا من الرحلة التي خاضها فريق الفيلم خلال تنفيذ مشاهده.

قصة فيلم الفيل ع الدرفيل

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والفانتازيا، حول شاب متزوج تكتشف زوجته أنه يتاجر في المخدرات ويحمل اسمًا حركيًا هو «الفيل»، قبل أن يدخل في صراع مع تاجر منافس يُعرف باسم «الدرفيل»، ويحاول الوصول إليه وكشف هويته، إلا أن الأمور تتعقد بسبب دهاء غريمه.

ويشهد الفيلم عددًا من مشاهد الأكشن والمطاردات، كما استعان صناع العمل بطائرات هليكوبتر لتصوير بعض اللقطات، في محاولة لتقديم خلطة تجمع بين الكوميديا والإثارة والحركة. 

أبطال فيلم الفيل ع الدرفيل

ويجمع فيلم «الفيل ع الدرفيل» أحمد فهمي بالفنانة أسماء جلال في أول تعاون سينمائي بينهما، ويشارك في بطولته حاتم صلاح، وبيومي فؤاد، وبيومي فؤاد، وعدد من الفنانين، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وإنتاج شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

فيلم الفيل ع الدرفيل قصة فيلم الفيل ع الدرفيل أحمد فهمي الفنان أحمد فهمي قبرص

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