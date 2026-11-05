نشوى مصطفى تكشف كواليس محاولتها حل أزمة أشرف زكي: القانون هو الفيصل

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن محاولتها التدخل لحل الأزمة الأخيرة بين إحدى زميلاتها ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، مؤكدة أنها كانت تتمنى احتواء الخلاف داخل الأسرة الفنية.

وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «كنت اتمنى أى خلافات بين الأسرة الفنية تنتهى بينا وبين بعض ومتطلعش بره لأننا بقينا عارفين هوس الترندات».

وأضافت: «وكنت اتمنى الموقف الأخير بين زميلة عزيزة وبين نقيب المهن التمثيلية يتحل بطريقة فيها محبة وسلام، والحقيقة حاولت اتدخل أو الأكثر دقة حاولت أطلب من بعض اساتذتنا وكبار مهنتنا مقاماً وفناً وسناً انهم يتدخلو لحل الأزمة لأن كلمتهم مسموعة أكيد وتمشى علينا جميعاً لأنهم الكبار، ووصل لسيادة النقيب أنى قدمت هذا الاقتراح فتم إبلاغى أنه زعل فكلمته فرد عليا بكل ود واحترام وطلب عدم تدخلى وعدم تدخل أى أستاذ من أساتذتنا وقالى يا نشوى الموضوع مش خلاف ده تشكيك فى شرفى وأمانتى واتهام مباشر فى نضافة ايدى فاللى يحكم ويفصل فى هذا الأمر القانون الذى احترمه».

وتابعت: «وأصر ألا يتدخل أحد فى هذا الأمر ولنترك الأمر لحكم القضاء، وأيضاً زملائنا المحترمين من أعضاء مجلس النقابة قالو لى هذا اتهام ضمنى لنا أننا بنسرق فلوس النقابة».

واختتمت: «أشهد الله أن مهما اختلفت على رأيك فى أشرف وأعضاء المجلس فى أى شئ فأنت حر لكن إلا نظافة اليد، ومش وقته شرح مجهود أشرف ذكي النقابى والانسانى ويكفى له معى أنا شخصياً مواقف الشدة اللى كنت بلاقيه معايا قبل اخواتى مش أنا بس الحقيقة أنا وكل الزملاء اللى عاملين مظاهرة حب ليه ربنا يهدى النفوس وينشر بينا المحبة يارب».