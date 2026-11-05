أوس أوس يوجه دعوة طريفة لكريستيانو رونالدو بعد اعتزاله

مازح الفنان أوس أوس متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحديث عن اعتزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، موجهًا له دعوة طريفة لمشاهدة فيلمه الجديد «كريبتو» المقرر طرحه في دور العرض السينمائي.

وكتب اوس اوس عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "متزعليش يا خالتي علي اعتزال رونالدو أنا هعمله دعوه يجي يتفرج علي فيلم كريبتو يوم ١٩/ ١١ في السينما علشان يفرفش".

وأعلن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال اعتزاله كرة القدم الدولية مع منتخبه عبر مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع جاءت كالتالي : “إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم”.

وتابع: “لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية”.

وجاء قرار رونالدو عقب 23 عامًا مع منتخب البرتغال مرتديا القميص رقم 7