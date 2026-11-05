البنك الأهلي يتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بالفوز على بورفؤاد 4-1

تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بورفؤاد بنتيجة 4-1، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسجل أهداف البنك الأهلي كل من أحمد ياسر ريان وكريم حامد ومصطفى شلبي أندرسون سيارا في الدقائق 6 و26 و30 و60، بينما سجل هدف بورفؤاد محمد متعب في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وينتظر البنك الأهلي الفريق الفائز من مواجهة بيراميدز والداخلية.

تشكيل البنك الأهلي

أعلن أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بورفؤاد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في مباراة يسعى خلالها الفريق لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في البطولة.

تشكيل البنك الأهلي أمام بورفؤاد

وجاء التشكيل الأساسي للبنك الأهلي على النحو التالي:حراسة المرمى: أحمد صبحي.

خط الدفاع: أمير مدحت، داو سيريل، هشام صلاح، أحمد متعب.

خط الوسط: علي حمدي، فرانسيسكو أندرسون، محمد بن شرقي، كريم الفناجيلي.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، أحمد ياسر ريان.

قائمة بدلاء البنك الأهلي

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: عبد العزيز البلعوطي، سيد نيمار، خالد شيفو، مودي ناصر، صلاح بوشامة، أحمد أوفا، ياو أنور، محمد رضا، ومحمد نصر، ليحتفظ الجهاز الفني بعدد من الخيارات التي يمكن الاستعانة بها وفقًا لمجريات اللقاء.