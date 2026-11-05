1.2 مليون حالة عقر سنويًا.. نقيب الفلاحين يكشف مخاطر كلاب الشوارع

كشف حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن حجم انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، مؤكدًا أن مصر يوجد بها نحو 11 مليون كلب ضال، مقابل 700 ألف كلب تتم تربيتها داخل المنازل، وتحظى بالرعاية والتطعيم من أصحابها.

وأوضح نقيب الفلاحين، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الكلاب التي تتم تربيتها داخل المنازل لا تمثل مشكلة في ظل اهتمام أصحابها بتطعيمها ورعايتها، بينما تكمن الأزمة الحقيقية في الكلاب الضالة المنتشرة بالشوارع، وما تسببه من مخاطر للمواطنين.

الكلاب

وأشار إلى أن كلاب الشوارع لها بعض الفوائد، من بينها التخلص من القوارض والمساهمة في تناول بعض المخلفات والقمامة، لكنها في المقابل تمثل مصدرًا لعدد من المخاطر، أبرزها نقل الأمراض والتسبب في حالات عقر للمواطنين، خاصة في المناطق السكنية والشوارع.

1.2 مليون حالة عقر سنويًا بسبب الكلاب الضالة

ولفت أبو صدام إلى أن حالات العقر الناتجة عن الكلاب الضالة تصل إلى نحو 1.2 مليون حالة سنويًا، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الجهات المعنية في التعامل مع هذه الظاهرة والحد من مخاطرها على المواطنين.

وأضاف أن وزارة الزراعة تعمل خلال الفترة الأخيرة على مواجهة هذه الأزمة من خلال تنفيذ حملات لتطعيم الكلاب الضالة، في إطار جهود الحد من انتشار الأمراض وتقليل المخاطر المرتبطة بوجودها في الشوارع.