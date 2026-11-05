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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. محافظ الغربية يتابع تحصين 95 كلبًا بالمحلة الكبرى

بيطري الغربية
بيطري الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة لشكاوى أهالينا بمدينة المحلة الكبرى، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ أعمال التحصين المجاني للكلاب الحرة ضد مرض السعار، حيث تم تحصين 95 كلبًا حرًا، إلى جانب تنفيذ ندوات إرشادية لتوعية المواطنين بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة وتجنب حالات العقر.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت أعمال التحصين عددًا من المناطق والشوارع بالمحلة الكبرى، من بينها منطقة الشعبية بشوارع محمد عبد الحي شاهين والمدارس ومستشفى الصفوة وشارع 55 وآخر شارع عشرة، ومنطقة أبو شاهين بشارع الزيوت والصابون، ومنطقة أبو راضي بشارعي عبد الرحمن شاهين وأبو حيدر، بمشاركة فرق بيطرية وميدانية متخصصة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار الاستجابة لشكاوى المواطنين والتحرك الميداني للتعامل معها، وتكثيف جهود الطب البيطري في تحصين الكلاب الحرة، بما يسهم في الحد من انتشار مرض السعار وحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية التوعية المجتمعية بأساليب التعامل الآمن مع الكلاب الحرة والإجراءات الواجب اتباعها في حالة التعرض للعقر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية، أن الحملة تُنفذ من خلال فرق متخصصة بالتعاون بين إدارة الصحة العامة وإدارة المحلة الكبرى، وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المناطق، مع تكثيف الندوات الإرشادية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالغربية تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين المجاني والتوعية الميدانية، دعمًا لجهود الدولة في تطبيق مفهوم الصحة الواحدة وحماية الإنسان والحيوان.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات المواطنين تحصينات الحمي القلاعية

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