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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يضرب ترامب المنشآت النووية الإيرانية مجددًا قبل يناير؟ يسري أبو شادي يوضح الاحتمالات

د. يسري أبو شادي: ضرب المنشآت النووية الإيرانية مجددًا.. هل يحقق أهداف واشنطن؟
د. يسري أبو شادي: ضرب المنشآت النووية الإيرانية مجددًا.. هل يحقق أهداف واشنطن؟

قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، إن قرار توجيه ضربة جديدة إلى المنشآت النووية الإيرانية تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون أمامه فرصة خلال الشهرين المقبلين، حتى الأول من يناير، قبل أن يسيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، لكنه أشار إلى أن ترامب لا يمكن التنبؤ بقراراته، إذ يصدر تصريحات مختلفة من يوم إلى آخر.

وأضاف أبو شادي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن ترامب سبق أن ضرب إيران مرتين خلال العام الجاري، في يونيو وفبراير، وبالتالي من الممكن أن يكرر ذلك، لكنه تساءل عما إذا كان الأمر يستحق توجيه ضربة جديدة إلى إيران بسبب ملفها النووي، خاصة أن الولايات المتحدة دمرت بالفعل أهم ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وهي فوردو وأصفهان ونطنز، إلى جانب ضرب مفاعل أراك.

وأوضح أن هناك حديثا في وسائل الإعلام عن جبل الفأس، مع تضخيم ما يجري في هذا الموقع، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات الأمريكية اعتادت تسليط الضوء على بعض المواقع وإبرازها إعلاميا، رغم أن الموقع المذكور بدأ العمل على بنائه منذ سنوات قليلة، وأنه لا يزال تحت الإنشاء.

وأشار إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، زار الموقع قبل نحو عام ونصف العام، ولم تكن هناك منشآت قائمة وقتها، موضحا أن الموقع يخضع لمراقبة دقيقة للغاية من خلال الأقمار الصناعية، وأن عدم زيارة المفتشين له يرجع إلى أنه لم يكن هناك ما يستدعي التفتيش عليه في ظل استمرار أعمال البناء.

وتابع أن بعض التناول الإعلامي يطرح فرضية أن الموقع قد يستخدم لتخزين اليورانيوم عالي التخصيب تمهيدا لتصنيع قنابل ذرية، واصفا هذا الطرح بأنه سطحي للغاية، في ظل الرقابة المشددة على الموقع، خاصة من خلال الأقمار الصناعية، مؤكدا أن أي تحركات لنقل مواد أو تجهيزات لاستخدامها في هذا الغرض ستكون مرصودة.

ترامب المنشآت النووية الإيرانية إيران الولايات المتحدة جبل الفأس

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