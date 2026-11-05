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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقص وزن ومخالفات سلامة الغذاء.. 18 محضرًا ضد مخابز الغربية في حملات رقابية على الخبز المدعم

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بقرى مسهلة والمنشية الكبرى وبندر السنطة، استجابةً لشكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها، وفي إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات بالمناطق المستهدفة عن تحرير 8 محاضر تموينية، شملت مخالفة لنقص وزن الخبز بمقدار 17 جرامًا، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفتين لعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب رصد مخبز مغلق.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 4 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 12 محضرًا. وفي السياق ذاته، أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات بإدارة كفر الزيات أسفرت عن تحرير 6 محاضر، شملت 4 مخالفات لنقص وزن الخبز ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

رفع كفاءة الخدمات 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر التي أسفرت عنها الحملات التموينية والرقابية 18 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار الحملات المفاجئة على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات مخالفات التموين وسلامة الغذاء

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