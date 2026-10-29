قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
وزير التعليم العالي: خريجونا سفراء لمصر في الخارج.. ونجاحهم دليل على جودة التعليم المصري
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويحذر من تصاعد مخاطر التضخم
الشبكة هتدخل الشباب المحاكم.. الفضالي تطالب بتعديل بمشروع الأحوال الشخصية
الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدف نظيف على مودرن سبورت بالدوري
الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا
مدبولي: لا يمكن حل تراكمات عقود من المشكلات خلال 10 أو 12 عامًا.. والتنمية تحتاج إلى الصبر واستمرار العمل
رئيس الوزراء: نواجه تحديات عالمية كبيرة.. وعلينا الحفاظ على استقرار الدولة في ظل الأزمات الراهنة
مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة
وسط تحديات اقتصادية وسياسية متصاعدة.. استقالة كريستين لاجارد من رئاسة البنك المركزي الأوروبي
عمر الساعي يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى مودرن سبورت بالدوري
دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب قبل الفائدة وبعد ساعات من التعاملات المسائية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يوجّه اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة حالة لاعب طنطا المصاب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

وجّه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الحالة الصحية للاعب عمرو فتحي، حارس مرمى فريق طنطا مواليد 2009، والذي تعرض لاصابه  خلال مواجهة فريقه أمام المنصورة ضمن منافسات مواليد 2007، ونقله إلى مستشفى المنصورة لتلقي العلاج.

ووجّه الوزير اللجنة الطبية التابعة للوزارة بالتواصل الفوري مع إدارة المستشفى والفريق الطبي المعالج، لمتابعة الحالة الصحية للاعب على مدار الساعة، والتأكد من حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه علاجه وذلك  بالتنسيق مع مسؤلي نادي طنطا في هذا  الشأن .

وأكد الوزير أن الوزارة تضع صحة وسلامة جميع اللاعبين في مختلف الألعاب على رأس أولوياتها، وأنها لن تتهاون في توفير الرعاية الكاملة لأبنائها من الرياضيين، مشددًا على أهمية تقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف.

وكان والد اللاعب قد أطلق استغاثة عاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لعلاج نجله، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة إثر اصطدامه بمهاجم المنصورة، ما تسبب في نزيف داخلي وكدمات، بحسب ما ذكره.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة عمرو فتحي فريق طنطا وزير الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية

الإنذار المبكر في نجران والمنطقة الشرقية بالسعودية وسط مخاوف أمنية

امام عاشور

إمام عاشور: الجميع يقف ضدي.. والرد سيكون داخل الملعب

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

لمراعاة التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدن ومحافظات مصر

استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

باقات الإنترنت

تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد