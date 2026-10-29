وزير الرياضة يوجّه اللجنة الطبية بالوزارة بمتابعة حالة لاعب طنطا المصاب

وجّه جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمتابعة الحالة الصحية للاعب عمرو فتحي، حارس مرمى فريق طنطا مواليد 2009، والذي تعرض لاصابه خلال مواجهة فريقه أمام المنصورة ضمن منافسات مواليد 2007، ونقله إلى مستشفى المنصورة لتلقي العلاج.

ووجّه الوزير اللجنة الطبية التابعة للوزارة بالتواصل الفوري مع إدارة المستشفى والفريق الطبي المعالج، لمتابعة الحالة الصحية للاعب على مدار الساعة، والتأكد من حصوله على الرعاية الطبية اللازمة، مع تذليل أي عقبات قد تواجه علاجه وذلك بالتنسيق مع مسؤلي نادي طنطا في هذا الشأن .

وأكد الوزير أن الوزارة تضع صحة وسلامة جميع اللاعبين في مختلف الألعاب على رأس أولوياتها، وأنها لن تتهاون في توفير الرعاية الكاملة لأبنائها من الرياضيين، مشددًا على أهمية تقديم الدعم لهم في مثل هذه الظروف.

وكان والد اللاعب قد أطلق استغاثة عاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب فيها وزارة الشباب والرياضة بالتدخل لعلاج نجله، عقب تعرضه لإصابة قوية خلال المباراة إثر اصطدامه بمهاجم المنصورة، ما تسبب في نزيف داخلي وكدمات، بحسب ما ذكره.