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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد من كواليس فيلمها ولا كان على البال ... صور

ياسمينا العبد من كواليس فيلمها ولا كان على البال
ياسمينا العبد من كواليس فيلمها ولا كان على البال
أوركيد سامي

نشرت الفنانة ياسمينا العبد صور من كواليس فيلم ولا كان على البال، وذلك على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم ولا كان على البال بطولة الفنان نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد وإنتاج أحمد بدوي، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، بدأت ياسمينا العبد تصوير مسلسلها بنت إمبارح المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٧، والذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها في رمضان.

تجسد ياسمينا العبد شخصية فتاة أرستقراطية تدعى نور، تمر بالعديد من الأزمات والتحديات التي تؤدي إلى تحولات جذرية في حياتها.

المسلسل مكون من ١٥ حلقة و من إنتاج أحمد الجنايني، تأليف عمرو مدحت، قصة منة لطفي، و اخراج ثروت مصطفي.

كما انتهت النجمة ياسمينا العبد من تصوير فيلم ممسوس، الذي من المقرر عرضه خلال الشهور المقبلة.

تدور الأحداث حول مجموعة من الشباب الذين يقررون خوض مغامرة استكشافية للبحث في أشهر الأماكن التي يُشاع أنها مسكونة بالجن في مصر، بهدف كشف حقيقة الأساطير المتداولة حولها.

يضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.

وتعد احدث اعمال ياسمينا العبد مسلسل 50/50 على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، تألقت ياسمينا العبد على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته ٧٨   

ويعد مسلسل ميد ترم اول بطولة مطلقة لياسمينا العبد في الدراما، ، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

تواصل ياسمينا العبد حصد الجوائز والتكريمات؛ حيث حصلت مؤخرًا على تنوية خاص من لجنة التحكيم لأفضل ممثلة عن فيلم إلى ريما بمهرجان بورسعيد السينمائي، وجائزة أفضل ممثلة شابة من مهرجان كأس إنرجي عن دورها في مسلسل لام شمسية، كما كرّمت في حفل Creative Summit عن نفس الدور، كما حصلت على جائزة أفضل ممثلة شابة في حفل جوائز الجمهور Dear Guest.

ياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

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