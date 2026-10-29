تحرير 451 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بشارعي أحمد عرابي والعذراء بطما

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتنسيق مع شرطة المرافق بسوهاج، حملة إشغالات مكبرة بشارعي أحمد عرابي والعذراء بوسط المدينة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بشأن تكثيف حملات رفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات.

ماذا حدث؟

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة طما، أن الحملة أسفرت عن تحرير451 محضر إشغال متنوع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وقد استهدفت الحملة رفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام، وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية أمام المحلات.

والتعامل مع إشغالات الباعة الجائلين التي تعوق حركة المرور، بما ساهم في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار حملات رفع الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق العام، وتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.