قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
وزير التموين يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز إمدادات القمح والأمن الغذائي
مساعد وزير الري: لا مانع من بناء السدود في أفريقيا بشرط تحقيق المصالح المشتركة
مساعد وزير الري: مصر تدير 123 مليار متر مكعب من المياه رغم محدودية حصتها
وسائل إعلام إيرانية: طهران تلقت رسالة سلام من نائب ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يستقبل وفد التنمية المحلية والفاو لبحث فرص المشروعات الاقتصادية بالمراغة وطما

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث جهود تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية بمركزي المراغة وطما، ضمن برنامج "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، لدعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ والتغذية في صعيد مصر.

والممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد دياب مدير المشروع، والدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد مسئولة ريادة الأعمال الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومنسقي وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي ذات السياق، شهد الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، انطلاق ورشة العمل الخاصة بإعداد الخرائط التشاركية بمركزي المراغة وطما، بمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية والمزارعين ورواد الأعمال والشباب والمرأة.

وتناولت الورشة تحديد الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة، واستعراض فرص الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، والتعبئة والتغليف، والخدمات الزراعية والتسويق.

وذلك إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية، وتحديد أولويات المشروعات القابلة للتنفيذ، بما يدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي بالمجتمعات الريفية.

ويستهدف البرنامج دعم التنمية الريفية في 120 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين سبل المعيشة، وتوفير فرص عمل، ودعم قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج الفاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

جنات وحودة بندق

جنات وحودة بندق يطرحان أغنية «النصيب» من فيلم ياسمين صبري الجديد

فعاليات مهرجان vs

مهرجان vs فيلم ينظم حلقة نقاشية حول تحديات صناعة السينما ومستقبلها

الفنانة السورية بيسان إسماعيل

بيسان إسماعيل تكشف لصدى البلد كواليس أغنية عالعين.. فيديو

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد