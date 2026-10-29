محافظ سوهاج يستقبل وفد التنمية المحلية والفاو لبحث فرص المشروعات الاقتصادية بالمراغة وطما

استقبل اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، وفد وزارة التنمية المحلية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث جهود تحديد الفرص الاقتصادية والاستثمارية بمركزي المراغة وطما، ضمن برنامج "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة"، لدعم التنمية الريفية والصمود أمام تغير المناخ والتغذية في صعيد مصر.

والممول من الاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور أحمد دياب مدير المشروع، والدكتورة وفاء محمد عبد الرشيد مسئولة ريادة الأعمال الزراعية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومنسقي وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة.

محافظة سوهاج

وأكد محافظ سوهاج أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي ذات السياق، شهد الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، انطلاق ورشة العمل الخاصة بإعداد الخرائط التشاركية بمركزي المراغة وطما، بمشاركة ممثلي الجهات التنفيذية والمجتمعات المحلية والمزارعين ورواد الأعمال والشباب والمرأة.

وتناولت الورشة تحديد الموارد والإمكانات الاقتصادية المتاحة، واستعراض فرص الاستثمار في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي، والتعبئة والتغليف، والخدمات الزراعية والتسويق.

وذلك إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الأنشطة الإنتاجية، وتحديد أولويات المشروعات القابلة للتنفيذ، بما يدعم ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي بالمجتمعات الريفية.

ويستهدف البرنامج دعم التنمية الريفية في 120 قرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، من خلال تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين سبل المعيشة، وتوفير فرص عمل، ودعم قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.