بسبب ابنه ومحمد صلاح.. تهديدات بالقتل لرجل أعمال تركي

أكدت بعض التقارير الصحفية التركية عن تعرض رجل الأعمال نيفزات أيدين المسئول التنفيذي السابق بنادي طرابزون سبور لتهديدات بالقتل، وطلب فدية قدرها مليون يورو عقب دخول نجله أرض الملعب برفقة النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة طرابزون سبور وبشكتاش.

وأكد موقع «61TV» التركي أن رجل الاعمال التركي تقدم بشكوى رسمية إلى مكتب الأمن العام للكشف عن تفاصيل التهديدات التي تعرض لها من شخص يدعي «KA» وادعى انتماءه إلى منظمة إجرامية تُعرف باسم «القبيحون».

وأقيمت مباراة طرابزون سبور وبشكتاش يوم 19 أكتوبر 2026 على ملعب بابارا بارك، وانتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين نظيفين.