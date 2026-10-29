شوبير يوجه رسالة قوية لأحمد فتوح وإمام عاشور: استغلوا كل ثانية في الكورة

أكد الإعلامي أحمد شوبير اقتناعه الكبير بموهبة أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية عالية، وسبق له المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم، لكنه يحتاج إلى استغلال موهبته بالشكل الأمثل.

أحمد فتوح

وقال شوبير: «أنا واحد من الناس اللي مقتنعة جدًا بموهبة أحمد فتوح، لكن الناس مش هتستحمل كتير يا فتوح، بتكلم هنا على المستوى الفني، أنت لاعب دولي ولعبت كأس العالم وعندك إمكانيات عالية جدًا»، مشددًا على أن عمر لاعب كرة القدم قصير، ولا بد من الاستفادة من كل لحظة داخل الملاعب.

وأضاف شوبير أن الزمالك يمثل كنزًا لأحمد فتوح، مثلما كان النادي الأهلي كنزًا بالنسبة له، مطالبًا اللاعب باستغلال الفرصة لمصلحة نفسه وأسرته ومستقبله، مؤكدًا أن رسالته لا تقتصر على فتوح فقط، بل تشمل إمام عاشور وكل لاعبي كرة القدم، قائلًا: «استغل كل ثانية لمصلحتك ولمصلحة أسرتك ومستقبلك، إحنا الكورة غيرت حياتنا وحياة أهلنا».