الساعة 12:00 هترجع 11:00.. تأخير الساعة منتصف الليل لبدء التوقيت الشتوي رسميًا

يترقب ملايين المواطنين موعد التوقيت الشتوي في مصر 2026، لمعرفة التوقيت المحدد لتأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة، وتأثير ذلك على مواعيد العمل والدراسة والاستيقاظ والتنقل، إلى جانب مواقيت الصلاة والشروق والغروب ومواعيد الرحلات والخدمات المختلفة.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026، من خلال تأخير الساعة عند منتصف الليل نهاية اليوم الخميس 29 أكتوبر، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً، وبذلك تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال الانتقال إلى النظام الجديد.





ويأتي هذا التغيير في إطار القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها سنويًا، بما يحدد موعد الانتقال بين النظامين.

متى يتم تأخير الساعة في مصر لبدء التوقيت الشتوي؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بينما يتم تنفيذ التغيير فعليًا عند منتصف ليل اليوم الخميس، إذ تُعاد الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً.

وبذلك، فإن المواطنين الذين يتساءلون عن موعد تغيير الساعة بين الخميس والجمعة، عليهم الانتباه إلى أن التعديل يتم في نهاية يوم الخميس، مع دخول يوم الجمعة وفق التوقيت الجديد.

ويؤثر هذا التغيير على طريقة احتساب المواعيد اليومية وفق الساعة الرسمية، ما يستدعي مراجعة المنبهات والحجوزات والالتزامات المرتبطة بتوقيت محدد، خصوصًا مواعيد العمل والدراسة والرحلات والاجتماعات.

كما يُنصح المواطنون بالتأكد من ضبط الساعات التقليدية والإلكترونية التي لا تحدث الوقت تلقائيًا، ومراجعة إعدادات الهواتف المحمولة لضمان عرض التوقيت الرسمي الصحيح بعد بدء العمل بالنظام الشتوي.

طريقة ضبط الساعة على الهاتف عند بدء التوقيت الشتوي

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026، تزداد التساؤلات بشأن طريقة ضبط الساعة على الهواتف المحمولة، خاصة أن معظم المواطنين يعتمدون على الهواتف في تنظيم مواعيد العمل والدراسة والاجتماعات، وضبط المنبهات اليومية، ومتابعة مواعيد الرحلات والخدمات الإلكترونية.

وتدعم غالبية الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة، بما يساعد الهاتف على مواكبة التغيير دون الحاجة إلى تعديل الساعة يدويًا.

وللتأكد من جاهزية الهاتف لاستقبال التوقيت الشتوي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

فتح قائمة الإعدادات على الهاتف المحمول.

الدخول إلى إعدادات التاريخ والوقت.

تفعيل خاصية ضبط الوقت تلقائيًا.

التأكد من اختيار المنطقة الزمنية الصحيحة الخاصة بالقاهرة.

مراجعة الساعة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد.

التأكد من ضبط المنبهات المرتبطة بمواعيد العمل والدراسة.

أما في حالة عدم تفعيل خاصية التحديث التلقائي، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا، مع التأكد من توافقها مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.



كما يُنصح بمراجعة الساعات التقليدية وساعات الحائط وساعات السيارات وبعض الأجهزة الإلكترونية التي لا تتصل بالشبكة، إذ قد تتطلب هذه الأجهزة تعديل الوقت يدويًا بعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي.

هل تتغير الساعة تلقائيًا على الهواتف المحمولة؟

تتغير الساعة تلقائيًا على معظم الهواتف الذكية التي تعتمد على تحديث الوقت عبر الشبكة، إذا كانت إعدادات التاريخ والوقت مضبوطة بصورة صحيحة، وكانت المنطقة الزمنية المحددة متوافقة مع التوقيت الرسمي في مصر.

ومع ذلك، قد لا تتغير الساعة تلقائيًا في بعض الأجهزة، خاصة إذا كانت خاصية التحديث الآلي معطلة أو كان الجهاز لا يتلقى تحديثات التوقيت بصورة صحيحة.

ولذلك، يُفضل التأكد من ظهور الوقت الصحيح صباح الجمعة 30 أكتوبر، مع مراجعة المنبهات والمواعيد المسجلة مسبقًا، لتجنب التأخر عن العمل أو الدراسة أو الاجتماعات المهمة.

ماذا يحدث لمواعيد الشروق والغروب بعد تغيير الساعة؟

مع تطبيق التوقيت الشتوي، تظهر مواعيد شروق الشمس وغروبها على الساعة الرسمية أبكر بنحو 60 دقيقة مقارنة بالتوقيت الصيفي، عند مقارنة المواعيد الفلكية نفسها وفق نظامي عرض الوقت.

فعلى سبيل المثال، إذا كان موعد شروق الشمس يظهر عند السادسة صباحًا بالتوقيت الصيفي، فإن الموعد المقابل يظهر عند الخامسة صباحًا بالتوقيت الشتوي، مع افتراض ثبات الظروف الفلكية للمقارنة. وينطبق الأمر نفسه على غروب الشمس، إذ يظهر موعده على الساعة الرسمية أبكر بساعة بعد إرجاع عقارب الساعة.

ولا يعني تغيير الساعة حدوث اختلاف مفاجئ في حركة الشمس أو زيادة عدد ساعات النهار الفعلية، وإنما يتعلق الأمر بتعديل التوقيت الرسمي الذي تُعرض به المواعيد.

وقد ينعكس هذا التغيير على تنظيم الأنشطة اليومية، خاصة مواعيد الاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل خلال ساعات المساء، مع اختلاف توقيتات الشروق والغروب الفعلية تدريجيًا من يوم إلى آخر وفق التغيرات الفلكية المعتادة.

هل تتغير مواعيد العمل والدراسة مع التوقيت الشتوي؟

لا يؤدي تغيير الساعة تلقائيًا إلى زيادة ساعات العمل أو الدراسة أو تقليلها، إذ يقتصر التغيير على التوقيت الرسمي الذي تُحسب وفقه المواعيد.

وبالتالي، تستمر المصالح الحكومية والمدارس والجامعات والمؤسسات المختلفة في العمل وفق الجداول المعتمدة، ما لم تصدر الجهات المختصة قرارات منفصلة بشأن تعديل مواعيد الحضور والانصراف.

وينبغي للموظفين والطلاب متابعة أي تعليمات رسمية جديدة قد تصدر بالتزامن مع تغيير الساعة، خاصة إذا كانت هناك ترتيبات تتعلق بمواعيد الدراسة أو العمل أو الخدمات المقدمة للجمهور.

تأثير التوقيت الشتوي على القطارات والطيران والمواصلات

يحتاج المسافرون إلى الانتباه عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، خاصة بالنسبة إلى رحلات الطيران والقطارات والحافلات التي تعتمد على مواعيد مغادرة ووصول محددة.

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة مواعيد الرحلات المدونة على التذاكر.

التأكد من التوقيت المعتمد لدى شركات الطيران والسكك الحديدية.

متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن شركات النقل.

مراجعة مواعيد الحجوزات والاجتماعات المهمة.

التأكد من ضبط الساعة على الهاتف قبل مغادرة المنزل.

وتحتاج بعض الجهات والشركات إلى مراجعة إعدادات أنظمتها الإلكترونية وخدماتها الرقمية لضمان توافقها مع التوقيت الجديد، لا سيما الأنظمة التي تسجل الحضور والانصراف أو تنفذ المعاملات والحجوزات وفق مواعيد زمنية محددة.



مواقيت الصلاة في القاهرة غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026

مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تتغير المواعيد المعروضة على الساعة الرسمية لمواقيت الصلاة، ولذلك يحرص المواطنون على معرفة التوقيتات الجديدة، خاصة مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وتشمل مواقيت الصلاة المذكورة للقاهرة غدا الجمعة 30 أكتوبر 2026 ما يلي:

الفجر: 04:39 صباحًا.

الشروق: 06:07 صباحًا.

الظهر وصلاة الجمعة: 11:39 صباحًا.

العصر: 02:46 مساءً.

المغرب: 05:09 مساءً.

العشاء: 06:27 مساءً.

ويُفضل مراجعة المواقيت المعتمدة من الجهات المختصة، خاصة أن مواعيد الصلاة ترتبط بالموقع الجغرافي والتاريخ، وتتغير تدريجيًا وفق حركة الشمس.

نصائح مهمة قبل بدء التوقيت الشتوي 2026

مع اقتراب موعد تغيير الساعة، يمكن للمواطنين اتخاذ مجموعة من الخطوات البسيطة لتجنب الارتباك في المواعيد اليومية، والتأكد من توافق الأجهزة مع التوقيت الرسمي الجديد.

ومن أبرز الإجراءات التي يُنصح بها: