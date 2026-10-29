ملك النص يحتفل بعيد ميلاده الـ74.. أهداف وبطولات صنعت أسطورة فاروق جعفر مع الزمالك

يحتفل اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده الـ74 بعدما ولد في مثل هذا اليوم عام 1952 ليبقى واحدا من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر تاريخها بعدما سطر مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات والأهداف بقميص القلعة البيضاء وحفر اسمه في ذاكرة الجماهير بلقب "ملك النص".

ويعد فاروق جعفر أحد أبرز صناع اللعب الذين مروا على تاريخ الزمالك بفضل مهاراته الفردية وقدرته على التحكم في إيقاع المباريات وصناعة الفرص إلى جانب امتلاكه حسا تهديفيا مميزا جعله أحد أهم نجوم الفريق الأبيض خلال حقبتي السبعينيات والثمانينيات.

فاروق جعفر من ناشئي الزمالك إلى أسطورة القلعة البيضاء

بدأ فاروق جعفر رحلته مع كرة القدم في شوارع السيدة زينب بالقاهرة قبل أن ينضم إلى قطاع الناشئين بنادي الزمالك عام 1969 حيث لفت الأنظار بموهبته الاستثنائية ليتم تصعيده إلى الفريق الأول ويبدأ رحلة طويلة من التألق والإنجازات.

ونجح جعفر في حجز مكان أساسي بتشكيل الزمالك ليصبح أحد أبرز نجوم الفريق واشتهر بتمريراته الدقيقة ومهاراته في المراوغة والتسديد إلى جانب قدرته على قيادة خط الوسط وهو ما منحه لقب "ملك النص" فضلا عن ألقاب أخرى مثل "الفنان" و"المهندس".

64 هدفا بقميص الزمالك و7 أهداف دولية

لم تقتصر بصمة فاروق جعفر على صناعة الأهداف بل نجح في تسجيل 64 هدفا رسميا بقميص الزمالك في مختلف البطولات بواقع 53 هدفا في الدوري المصري و8 أهداف في كأس مصر وهدفين في كأس أكتوبر وهدف في البطولات الأفريقية.

وعلى المستوى الدولي، شارك جعفر في 62 مباراة بقميص منتخب مصر سجل خلالها 7 أهداف ليصل إجمالي أهدافه المسجلة مع الزمالك والفراعنة إلى 71 هدفا دون احتساب أهداف تجربته الاحترافية في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تتوافر عنها إحصائيات كاملة.

أبرز أهداف فاروق جعفر مع الزمالك ومنتخب مصر

ارتبط اسم فاروق جعفر بالعديد من الأهداف المهمة خلال مسيرته، أبرزها هدفه في شباك الإسماعيلي بنهائي كأس مصر عام 1977 خلال المباراة التي حسمها الزمالك بنتيجة 3-1 ليتوج باللقب.

كما سجل هدفا شهيرا في مرمى الأهلي خلال مباراة القمة عام 1972 من ركلة جزاء في المواجهة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1 ليكتب واحدة من أبرز لحظاته أمام الغريم التقليدي.

ومن أهدافه البارزة أيضًا هدفه أمام الترسانة في موسم 1974-1975 إلى جانب هدفه بقميص منتخب مصر أمام تنزانيا من ركلة جزاء عام 1975 خلال المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 5-2 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

الأندية التي لعب لها فاروق جعفر خلال مسيرته

ارتبطت مسيرة فاروق جعفر بشكل أساسي بنادي الزمالك الذي شهد انطلاقته وتألقه على مدار سنوات طويلة قبل أن يخوض تجربة احترافية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال تجربته الأمريكية ارتبط اسمه بعدد من الأندية أبرزها فيلادلفيا فيوري ومنكاس سيتي، إلى جانب تقارير أشارت إلى نيويورك كوزموس قبل أن يعود إلى الزمالك ويواصل مسيرته بقميص الفريق الأبيض.

ويظل الزمالك النادي الأبرز في مشوار جعفر بعدما شهد معظم أهدافه وبطولاته بينما لا تتوافر حصيلة موثقة لأهدافه ومشاركاته مع جميع الفرق التي مثلها في الولايات المتحدة.

9 بطولات تزين مسيرة فاروق جعفر مع الزمالك

حصد فاروق جعفر 8 بطولات كبرى مع الزمالك إلى جانب كأس السادس من أكتوبر عام 1974، ليصل إجمالي ألقابه إلى 9 بطولات عند احتساب المسابقة الأخيرة.

وجاءت بطولات فاروق جعفر مع الزمالك كالتالي:

الدوري المصري الممتاز: بطولتان موسمي 1977-1978 و1983-1984.

كأس مصر: 3 بطولات أعوام 1975 و1977 و1979.

دوري أبطال أفريقيا بمسماه القديم: بطولتان عامي 1984 و1986.

الكأس الأفروآسيوية: بطولة واحدة عام 1987.

كأس السادس من أكتوبر: بطولة واحدة عام 1974.

فاروق جعفر مع منتخب مصر

امتدت إنجازات فاروق جعفر إلى منتخب مصر، حيث كان أحد العناصر الأساسية في صفوف الفراعنة خلال السبعينيات وشارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية أعوام 1974 و1976 و1980.

وساهم في حصول منتخب مصر على المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1974 كما كان ضمن المنتخب الذي توج بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأفريقية عام 1973.

ونال جعفر تقديرا كبيرا على المستوى القاري، بعدما اختير ضمن التشكيل المثالي لبطولتي كأس الأمم الأفريقية عامي 1974 و1976 ليؤكد مكانته بين أبرز لاعبي خط الوسط في أفريقيا خلال تلك الفترة.

فاروق جعفر من الملاعب إلى عالم التدريب

بعد اعتزاله كرة القدم اتجه فاروق جعفر إلى مجال التدريب وخاض العديد من التجارب داخل مصر وخارجها، حيث عمل ضمن الجهاز الفني للزمالك مع المدرب الأسكتلندي ديف مكاي وساهم في تتويج الفريق ببطولتي الدوري المصري في بداية التسعينيات.

كما تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك ومنتخب مصر إلى جانب تدريب عدد من الأندية من بينها المصري والإسماعيلي وغزل المحلة والترسانة وطلائع الجيش فضلا عن تجربة خارجية مع الرياض السعودي.

ورغم مرور عقود على اعتزاله، لا يزال فاروق جعفر يحتفظ بمكانته باعتباره أحد أبرز رموز الزمالك والكرة المصرية بعدما جمع بين المهارة والقيادة وصناعة الأهداف وحصد البطولات ليبقى لقب "ملك النص" شاهدا على مسيرة استثنائية في تاريخ الساحرة المستديرة.