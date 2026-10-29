بعد نجاحهما معا في "يا عراف".. أحمد زعيم يتعاون مع أحمد سعد في "والله زمان"

أعرب الملحن والمطرب أحمد زعيم عن سعادته، بردود الأفعال التي حققتها أغنيته الجديدة "والله زمان" وإعجاب الجمهور بها، ووصولها الى التريند، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية قام زعيم بتلحينها وجدد من خلالها تعاونه مع النجم أحمد سعد، وذلك بعد نجاحهما السابق معا في أغنية "يا عراف " والتي كانت من الحان أحمد زعيم وتم طرحها منذ ثلاث سنوات وشاركهما فيها المطرب التونسي نوردو.

أكد زعيم ان أغنية "والله زمان"، قام بتلحينها خصيصًا لسعد، ولم يستمع إليها أحد من قبله، وأضاف أن الشاعر الكبير أمير طعيمة كان همزة الوصل هذه المرة، حينما تواصل معه وأخبره أن أحمد سعد يحضر ألبوما غنائيا يعتمد فيه على الموسيقى العربية، بروح الزمن الجميل، موضحا أن الفكرة كانت تقديم موسيقى بها طابع وريحة زمان.

أغنية "والله زمان "من كلمات أمير طعيمة، ولحن أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نادر حمدي، ووتريات أحمد حسن فكري، وهي الآن على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

وأشار زعيم إلى قدرات أحمد سعد الصوتية، موضحا امتلاكه مساحات صوتية واسعة يمنح الملحن من خلالها ثقة وراحة أثناء العمل معه، وأكد زعيم ان أحمد سعد اعجب جدا بالاغنية بعد سماعها لأول مرة، وقام باختيار طبقة صوتية مناسبة لصوته.. وأكد زعيم انه سعيد بتجدد التعاون مع سعد مرة أخرى وانه من المعجبين به وبفنه.

زعيم ونجمة الإحساس إليسا

يلتقي الملحن أحمد زعيم خلال الفترة المقبلة، مع نجمة الإحساس الفنانة إليسا، في ألبومها الجديد وهو الـ 14 في مسيرتها الفنية الخاصة، وذلك بلحن جديد من كلمات احمد حسن راؤول، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهي أغنية ذات طابع درامي رومانسي.

أحدث أعماله الغنائية.."واحدة كدابة"

يعود الفنان أحمد زعيم خلال أيام لجمهور بتقديمه أغنية جديدة بصوته، وهي من ألحانه وكلمات محمد يونس، وتوزيع موسيقي شريف قاسم، وميكس وماستر خالد سند، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج مارك سمير، وهي أغنية ذات طابع الفلامنكو الاسباني، ومن المتوقع أن أن تحقق النجاح وتنال إعجاب الجمهور.