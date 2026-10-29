قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
وزير التموين يبحث مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز إمدادات القمح والأمن الغذائي
مساعد وزير الري: لا مانع من بناء السدود في أفريقيا بشرط تحقيق المصالح المشتركة
مساعد وزير الري: مصر تدير 123 مليار متر مكعب من المياه رغم محدودية حصتها
وسائل إعلام إيرانية: طهران تلقت رسالة سلام من نائب ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد نصيحة "مش هتخلفي الا لو خسيتي".. آيتن عامر تعتذر وشيماء سيف ترد

شيماء سيف وايتن عامر
شيماء سيف وايتن عامر
تقى الجيزاوي

قدمت الفنانة آيتن عامر اعتذارًا للفنانة شيماء سيف، بعد حديث الأخيرة عن تعرضها لموقف أزعجها بسبب تعليق يتعلق بوزنها وتأخر الإنجاب، لترد شيماء على اعتذارها برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها قبول الاعتذار، مع توضيح وجهة نظرها بشأن التدخل في الأمور الشخصية.

آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف

وعقب تصريحات شيماء، نشرت آيتن عامر فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وجهت خلاله رسالة اعتذار إليها، قائلة: «حقك عليا، أنا عايزة أراضيكي».

وأوضحت آيتن أن الواقعة تعود إلى نحو خمس سنوات، وأن الحديث وقتها كان عن الحميات الغذائية وزيادة الوزن وعمليات تكميم المعدة، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عن تجربة صديقة لها تمكنت من الإنجاب بعد إجراء العملية، ولم تكن تعلم أن شيماء تواجه مشكلة تتعلق بالإنجاب.

وأكدت أنها لم تقصد جرح مشاعر شيماء أو التسبب في حزنها، مضيفة أنها كانت تتمنى لو أخبرتها الأخيرة بانزعاجها وقتها، حتى تتمكن من توضيح موقفها، مشددة على أن من الصعب على أي شخص أن يشعر بأن كلامه تسبب في وجع إنسان آخر.

وتطرقت آيتن خلال حديثها إلى معاناة شقيقتها الراحلة مع تأخر الإنجاب، موضحة أنها مرت بسنوات من الضغوط النفسية بسبب هذا الأمر، وقالت إن شقيقتها عاشت مع زوجها 12 عامًا، وكانت تتعرض لمعاملة مؤلمة بسبب عدم الإنجاب.

وأضافت: «أختي الله يرحمها كانت بتنام كل يوم معيطة بسبب أهل جوزها والإنجاب، مكنش في إيدها حاجة، قعدت مع جوزها 12 سنة، وفي الآخر ماتت وهي بتحاول تجيب طفل علشان محدش يعايرها».

شيماء سيف ترد على اعتذار آيتن عامر 

من جانبها، ردت شيماء سيف على اعتذار آيتن عامر عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»، مؤكدة قبول اعتذارها، لكنها أوضحت أن حسن النية لا يعني أن النصيحة تكون مناسبة في كل المواقف، خاصة عندما تتعلق بأمور شديدة الخصوصية.

وقالت شيماء في رسالتها: «حبيبتي يا آيتن اعتذارك مقبول وعلى راسي وأنا أكيد عارفة إنه نصيحتك كانت عن حسن نية بس صدقيني مش كل المواضيع ينفع فيها النصح وخصوصًا قدام زوجي اللي كنا وقتها مش معرفين حد المشكلة فين».

وأضافت: «وده اللي أقصده إن البيوت أسرار مقفولة على أوجاعها وناسها بس هما أدرى بيها فخلينا دايمًا مدام إحنا مش قريبين أوي ومجرد أصحاب وزمايل بينا عشرة حلوة نفضل سايبين الحدود دي ومتعمقش أوي ونسأل أو ننصح بحاجات أكيد ناسها أدرى بيها ولو كان بإيديهم كانوا حلوها لكن هي بتاعة ربنا».

كما أشارت شيماء إلى أنها ابتعدت عن الجيرة التي كانت تجمعهما، موضحة أن عدم حديثهما لم يكن يعني أن علاقتهما اقتصرت على السلام فقط، واختتمت رسالتها قائلة: «وبمناسبة البيوت أنا عزلت من بدري ومبقناش جيران عشان بس تعرفي إننا مكناش بنتكلم والسلام كان لربنا بس ولا يهمك حبيبتك اللوكيشن الجديد يا قمر وتتنوري أي حته».

شيماء سيف تكشف تفاصيل خلافها مع آيتن عامر

بدأت القصة بعدما كشفت شيماء سيف، خلال ظهورها في برنامج «تحت الضغط»، عن موقف جمعها بآيتن عامر قبل نحو 5 سنوات، وأثار انزعاجها بعدما ربطت الأخيرة بين خسارة الوزن والقدرة على الإنجاب.

وأوضحت شيماء أن آيتن أخبرتها عن تجربة إحدى صديقاتها التي تمكنت من الإنجاب بعد خسارة الوزن، لكنها شعرت بالحرج من الحديث عن هذا الأمر، خاصة أنه يتعلق بحياتها الشخصية، وقالت إن العبارة التي أزعجتها كانت: «مش هتخلفي غير لما تخسي».

كما نفت شيماء أن تكون الفنانتان بدرية طلبة أو انتصار صاحبتَي الموقف، بعدما ارتبط اسماهما بالواقعة، مؤكدة أن آيتن عامر هي من قالت لها ذلك، وأنها لا تحمل لها عداوة، رغم تأثرها بما حدث.

شيماء سيف آيتن عامر برنامج تحت الضغط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

لمراعاة التوقيت الشتوي.. موعد صلاة الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدن ومحافظات مصر

استخراج تصريح سفر 2026

استخراج تصريح سفر 2026 إلكترونياً.. الشروط الأساسية والمستندات المطلوبة للمسافرين

باقات الإنترنت

تعرف على أسعار باقات الإنترنت بعد قرار مضاعفتها

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد