بعد نصيحة "مش هتخلفي الا لو خسيتي".. آيتن عامر تعتذر وشيماء سيف ترد

قدمت الفنانة آيتن عامر اعتذارًا للفنانة شيماء سيف، بعد حديث الأخيرة عن تعرضها لموقف أزعجها بسبب تعليق يتعلق بوزنها وتأخر الإنجاب، لترد شيماء على اعتذارها برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت خلالها قبول الاعتذار، مع توضيح وجهة نظرها بشأن التدخل في الأمور الشخصية.

آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف

وعقب تصريحات شيماء، نشرت آيتن عامر فيديو عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وجهت خلاله رسالة اعتذار إليها، قائلة: «حقك عليا، أنا عايزة أراضيكي».

وأوضحت آيتن أن الواقعة تعود إلى نحو خمس سنوات، وأن الحديث وقتها كان عن الحميات الغذائية وزيادة الوزن وعمليات تكميم المعدة، مشيرة إلى أنها كانت تتحدث عن تجربة صديقة لها تمكنت من الإنجاب بعد إجراء العملية، ولم تكن تعلم أن شيماء تواجه مشكلة تتعلق بالإنجاب.

وأكدت أنها لم تقصد جرح مشاعر شيماء أو التسبب في حزنها، مضيفة أنها كانت تتمنى لو أخبرتها الأخيرة بانزعاجها وقتها، حتى تتمكن من توضيح موقفها، مشددة على أن من الصعب على أي شخص أن يشعر بأن كلامه تسبب في وجع إنسان آخر.

وتطرقت آيتن خلال حديثها إلى معاناة شقيقتها الراحلة مع تأخر الإنجاب، موضحة أنها مرت بسنوات من الضغوط النفسية بسبب هذا الأمر، وقالت إن شقيقتها عاشت مع زوجها 12 عامًا، وكانت تتعرض لمعاملة مؤلمة بسبب عدم الإنجاب.

وأضافت: «أختي الله يرحمها كانت بتنام كل يوم معيطة بسبب أهل جوزها والإنجاب، مكنش في إيدها حاجة، قعدت مع جوزها 12 سنة، وفي الآخر ماتت وهي بتحاول تجيب طفل علشان محدش يعايرها».

شيماء سيف ترد على اعتذار آيتن عامر

من جانبها، ردت شيماء سيف على اعتذار آيتن عامر عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع «إنستجرام»، مؤكدة قبول اعتذارها، لكنها أوضحت أن حسن النية لا يعني أن النصيحة تكون مناسبة في كل المواقف، خاصة عندما تتعلق بأمور شديدة الخصوصية.

وقالت شيماء في رسالتها: «حبيبتي يا آيتن اعتذارك مقبول وعلى راسي وأنا أكيد عارفة إنه نصيحتك كانت عن حسن نية بس صدقيني مش كل المواضيع ينفع فيها النصح وخصوصًا قدام زوجي اللي كنا وقتها مش معرفين حد المشكلة فين».

وأضافت: «وده اللي أقصده إن البيوت أسرار مقفولة على أوجاعها وناسها بس هما أدرى بيها فخلينا دايمًا مدام إحنا مش قريبين أوي ومجرد أصحاب وزمايل بينا عشرة حلوة نفضل سايبين الحدود دي ومتعمقش أوي ونسأل أو ننصح بحاجات أكيد ناسها أدرى بيها ولو كان بإيديهم كانوا حلوها لكن هي بتاعة ربنا».

كما أشارت شيماء إلى أنها ابتعدت عن الجيرة التي كانت تجمعهما، موضحة أن عدم حديثهما لم يكن يعني أن علاقتهما اقتصرت على السلام فقط، واختتمت رسالتها قائلة: «وبمناسبة البيوت أنا عزلت من بدري ومبقناش جيران عشان بس تعرفي إننا مكناش بنتكلم والسلام كان لربنا بس ولا يهمك حبيبتك اللوكيشن الجديد يا قمر وتتنوري أي حته».

شيماء سيف تكشف تفاصيل خلافها مع آيتن عامر

بدأت القصة بعدما كشفت شيماء سيف، خلال ظهورها في برنامج «تحت الضغط»، عن موقف جمعها بآيتن عامر قبل نحو 5 سنوات، وأثار انزعاجها بعدما ربطت الأخيرة بين خسارة الوزن والقدرة على الإنجاب.

وأوضحت شيماء أن آيتن أخبرتها عن تجربة إحدى صديقاتها التي تمكنت من الإنجاب بعد خسارة الوزن، لكنها شعرت بالحرج من الحديث عن هذا الأمر، خاصة أنه يتعلق بحياتها الشخصية، وقالت إن العبارة التي أزعجتها كانت: «مش هتخلفي غير لما تخسي».

كما نفت شيماء أن تكون الفنانتان بدرية طلبة أو انتصار صاحبتَي الموقف، بعدما ارتبط اسماهما بالواقعة، مؤكدة أن آيتن عامر هي من قالت لها ذلك، وأنها لا تحمل لها عداوة، رغم تأثرها بما حدث.