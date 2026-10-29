شيماء سيف: أيتن عامر هي من قالت لي «مش هتخلفي غير لما تخسي»

كشفت الفنانة شيماء سيف عن هوية الفنانة التي علّقت على وزنها وربطته بقدرتها على الإنجاب.

وأكدت شيماء سيف: الفنانة أيتن عامر هي صاحبة التصريح: «مش هتخلفي غير لما تخسي»، نافيةً أن تكون بدرية طلبة أو انتصار قد أدلتَا بهذه العبارة، كما تردد سابقًا.

وأوضحت شيماء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تداول أسماء فنانات أخريات تسبب في ظلمهن، مشيرة إلى أن علاقتها بأيتن عامر أصبحت طبيعية في الوقت الحالي، قائلة: «ودلوقتي إحنا تمام وبنسلم على بعض».

وكانت قد هنأت الفنانة شيماء سيف، المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وشاركت شيماء سيف صورة تجمعهما، وعلقت: “كل سنة وانت طيب وقلبك عسل”

