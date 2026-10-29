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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

داليا الأتربي: تحركات الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية تعزز مكانة مصر وتدعم مصالح القارة

الرئيس السيسي وبوتين
الرئيس السيسي وبوتين
معتز الخصوصي

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة بالعاصمة الروسية موسكو، ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعكسان الدور المصري الفاعل في تعزيز التعاون الدولي، وحرص القاهرة على توسيع علاقاتها الاستراتيجية بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسارات التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.

وأوضحت الأتربي أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة أكدت أهمية الانتقال بالعلاقات الروسية الأفريقية إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال إطلاق مشروعات مشتركة تحقق عوائد اقتصادية وتنموية ملموسة، وتستجيب لأولويات الشعوب الأفريقية، مشيرة إلى أن بناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة يمثل مدخلًا أساسيًا لتعزيز قدرة دول القارة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن التعاون المصري الروسي يمتلك فرصًا واسعة للتطور، في ضوء المشروعات الاستراتيجية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدة أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتعاون الذي يجمع بين نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات، فضلًا عن إمكانية توسيع التعاون في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والتعليم والصحة والبحث العلمي.

وفيما يتعلق بإصلاح النظام الدولي، أشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة تعزيز تمثيل أفريقيا في المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، يعكس أهمية منح القارة دورًا يتناسب مع ثقلها السكاني والسياسي والاقتصادي، بما يضمن مشاركة أكثر عدالة في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية.

وأكدت الأتربي أن المواقف المصرية تجاه تطورات القرن الأفريقي والسودان تنطلق من ثوابت راسخة تقوم على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية التي من شأنها تعقيد الأزمات أو تهديد استقرار المنطقة، لافتة إلى أن أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري والعربي والأفريقي، ما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول المعنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة الروسية الأفريقية الثالثة موسكو مسارات التنمية القارة الأفريقية

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