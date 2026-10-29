اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الأهلي والزمالك بدوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن العقوبات الموقعة على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي والزمالك، وذلك في إطار تطبيق اللوائح المنظمة للمسابقات.

وقرر الاتحاد توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على لينوس جافريل، المدير الفني لفريق الأهلي، فيما تقرر تغريم أحمد الجارحي، المدرب العام للفريق، 30 ألف جنيه، مع إيقافه مباراة واحدة.

كما قرر الاتحاد توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على محمد سليم، المدير الفني لفريق الزمالك.

وفي السياق ذاته، قرر الاتحاد توجيه إنذار رسمي للناديين بضرورة عدم تكرار المخالفات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حال تكرارها.