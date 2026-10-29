استعدادا لمباراة مودرن سبورت.. عموتة يركز على الضغط وبناء اللعب في الأهلي

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، تقسيمة بين اللاعبين للمرة الأولى، في إطار الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، أن التقسيمة جاءت بهدف تجهيز لاعبي الأهلي للتعامل مع أسلوب الضغط الذي يعتمد عليه فريق مودرن سبورت، إلى جانب التدريب على كيفية الدفاع أمام طريقة المنافس في بناء اللعب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحضيرات الجهاز الفني للأهلي للمباراة، في ظل سعي عموتة إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للتعامل مع الجوانب الفنية والخططية التي قد يفرضها المنافس خلال اللقاء.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ومصالحة جماهيره، واستعادة الانتصارات، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتُذاع مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه الفريق الأحمر خلال المواجهة، ومدى نجاح الجهاز الفني في تطبيق الجوانب الخططية التي تدرب عليها اللاعبون قبل اللقاء.