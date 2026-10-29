مطار أوروبي رئيسي يُغلق لمدة شهر كامل مع تعليق جميع الرحلات

أفادت صحيفة "صن" البريطانية، بأنه سيتم إغلاق مطار نابولي كابوديتشينو، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في إيطاليا، طوال شهر نوفمبر المقبل لإجراء أعمال صيانة رئيسية.

250 مليون يورو لتطوير المطار وتجديد المدرج بالكامل

وسيركز نحو 30 مليون يورو (25.1 مليون جنيه إسترليني) من مشروع بقيمة 250 مليون يورو (209.2 مليون جنيه إسترليني) على تجديد المدرج بشكل كامل.

كما سيتم بناء محطة ثانية للرحلات الجوية غير المتجهة إلى منطقة شنجن، والتي ستشمل الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة.

وسيضم المطار بأكمله مواقف طائرات جديدة، بالإضافة إلى منطقة جديدة للشحن والخدمات اللوجستية، كما سيحصل على فندق جديد مع وصلات طرقية وخطوط مترو أيضاً.

كما سيتم تحديث المطار بشكل عام للسماح بزيادة أعداد المسافرين، حيث يستخدمه حالياً 13 مليون مسافر سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 17.3 مليون بحلول عام 2035، كما سيتم إعادة تطوير المنطقة المحيطة بالمطار.

وستسمح جميع التغييرات للمطار باستخدام طائرات ذات سعة أكبر، مما يعني استيعاب المزيد من المسافرين.

مدرج مطار نابولي

التزام بأعلى معايير السلامة

وقال موقع مطار نابولي الإلكتروني: "سيتم إغلاق مطار نابولي في نوفمبر 2026 لإجراء تحسينات شاملة ومخططة على المدرج، وذلك امتثالاً للوائح الصناعية الصارمة وتماشياً مع التزام GESAC بأولوية ضمان أعلى معايير السلامة".

وتشمل شركات الطيران الحالية التي تسير رحلات إلى المطار إيزي جيت من مطار لندن جاتويك، ورايان إير من مطار لندن ستانستيد ومانشستر وإدنبرة.

البدائل المتاحة للمسافرين خلال فترة الإغلاق

وخلال فترة الإغلاق، سيتعين على المسافرين التوجه إلى مطار ساليرنو-بونتيكانيانو الجديد.

وأطلقت شركة Gesac التي تدير مطار نابولي حافلة نقل مكوكية بين ساحة جاريبالدي في نابولي ومطار ساليرنو كوستا دامالفي وسيلينتو لمساعدة المسافرين، حيث ستكون هناك ثماني خدمات في كل اتجاه يومياً بتكلفة 12 يورو للشخص الواحد.

ويمكن أيضاً ركوب القطار من محطة نابولي المركزية إلى ساليرنو مقابل 5 جنيهات إسترلينية للرحلة الواحدة، ومن المقرر إعادة افتتاح مطار نابولي في 30 نوفمبر.