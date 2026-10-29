مدبولي للشباب من جامعة السويس: حافظوا على بلدكم.. وما حدث بعد 2011 كان شديد القسوة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى الشباب المصري بضرورة الحفاظ على الدولة المصرية والوعي بالتحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن استقرار الوطن يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب إدراكًا حقيقيًا لما مرت به البلاد.

رسالة إلى الشباب وجميع المصريين

وقال مدبولي، خلال زيارته لمحافظة السويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه دائمًا رسالة إلى الشباب وجميع المصريين بضرورة الحفاظ على بلدهم، مضيفًا: «حافظوا على بلدكم، حافظوا على بلدكم، خلي بالكم من بلدكم، لأن هو لو بلدنا دي لا قدر الله حصل فيها حاجة تانية، يعني ممكن ما تقومش تاني».

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الشباب الموجودين في الجامعات اليوم كانوا في مراحل الطفولة خلال أحداث عام 2011، وربما لم يكونوا على دراية كاملة بحجم التحديات التي واجهتها الدولة حتى عام 2014.

اضطرابات كبيرة وتحديات أمنية

وأضاف أن السنوات الثلاث التي مرت بها مصر خلال تلك المرحلة كانت شديدة القسوة، وشهدت اضطرابات كبيرة وتحديات أمنية وإرهابية واقتصادية، مشيرًا إلى أن البلاد اقتربت من مرحلة بالغة الصعوبة نتيجة حجم المشكلات التي واجهتها.

وأكد مدبولي أن استعادة الدولة المصرية لاستقرارها كانت نعمة كبيرة، داعيًا الشباب إلى النظر إلى أوضاع عدد من دول المنطقة التي شهدت أحداثًا مشابهة منذ عام 2011، ومقارنة الظروف التي تمر بها هذه الدول حتى الآن.

أهمية إدراك الشباب لقيمة الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة

وشدد على أهمية إدراك الشباب لقيمة الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن الهدف من اللقاءات المباشرة معهم هو تعزيز وعيهم بتاريخ بلدهم والتحديات التي واجهتها، إلى جانب تعريفهم بما تحقق من إنجازات وما لا يزال مطلوبًا خلال المرحلة المقبلة.