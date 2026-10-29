مدبولي: نحن في خضم أزمة عالمية لم تحدث من 100 سنة.. خدكوا بالكوا من بلدكم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حروب هدم الدول من الداخل تستخدم السوشيال ميديا في تعبئة الناس بصورة غير سليمة.

وقال مدبولي في كلمته خلال لقاء بعدد من طلاب الجامعات خلال افتتاحه المرحلة الأولى للمستشفي الجامعي بالسويس، :"أرجو إننا نتابع ما يحدث في بعض الدول واللي بيحصل في العالم أزمة عالمية ونحن في خضم أزمة عالمية محصلتش من 100 سنة ".

وتابع مدبولي:" خدكوا بالكوا من بلدكم وحافظوا على بلدكم ومتخلوش حد يحاول يخلينا نعمل أي حاجة تضر ببلدنا".

واكمل مدبولي:" إحنا في فترة ليست سهلة والتحديات كبيرة في الدولة المصرية زي كل دول العالم ونشهد ارتفاع رهيب في أسعار الوقود عالميا وأسعار النقل والشحن ".

ولفت مدبولي:" الحاجة اللي كانت بستوردها برقم انهارده بقى الضعف بسبب الظروف العالمية وتكلفة نقل المنتجات لو كانت برقم أصبحت الضعف و3 أضعاف ".

وتابع مدبولي:" مطلوب اكمل كل مشروعات التنمية وعشان نبني بلدنا لازم نفضل شغالين بجهد كبير ولا نتوقف ".

