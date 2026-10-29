قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وحرارة.. الأرصاد الجوية: طقس الجمعة متقلب وتحذير من الشبورة
القصة الكاملة لواقعة ضبط 9 أشخاص بينهم 3 سيدات استغلوا الأطفال في التسول بالقاهرة
فوز لا يخفي الأزمات.. الأهلي يتجاوز مودرن سبورت بهدف الساعي وشوبير ينقذ عموتة
ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر مع تسارع الإنفاق الاستهلاكي
تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي
طالبة بطب الأسنان لمدبولي: مفيش تكليف.. ورئيس الوزراء يرد: هل يصح وجود 20 طبيبًا على كرسي واحد؟
إجراء عاجل من الشركة العربية المتحدة بعد اختراق إحدى شاشاتها الإعلانية
الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح وفرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة
اللجنة المصرية في غزة: توزيع مليون رغيف يوميا بالقطاع.. ومصر سيرت قوافل تحمل الخيام
لم أعد أشعر بالفخر.. ممثلة إسرائيلية تنتقد الاحتلال وسياسات المستوطنين على الهواء
رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة طلاب السويس.. التكليف الطبي ومستقبل الوظائف الحكومية في الصدارة
بهدف الساعي.. الأهلي يفوز على مودرن سبورت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الأطباء: نطرق جميع الأبواب لحل مشكلات كليات الطب

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
أسامة عبدالحي نقيب الأطباء
الديب أبوعلي

افتتح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، فعاليات المؤتمر الحادي عشر لأطباء الامتياز والممارس العام وحديثي التخرج، بحضور الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، والدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي، والدكتورة رحاب الفخراني، أمين مؤسسة مصر للتنمية المستدامة.

وأكد نقيب أطباء مصر حرص النقابة على دعم التعليم الطبي والتدريب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد أطباء مؤهلين لممارسة المهنة بكفاءة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية مواجهة التحديات التي تعترض كليات الطب، موضحًا أن النقابة تطرق جميع الأبواب المعنية للعمل على حل هذه المشكلات، وأنها ستظل حائط صد للدفاع عن المهنة والحفاظ على جودة التعليم والتدريب الطبي.

جودة التعليم والتدريب الطبي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، أن مؤتمر أطباء الامتياز يُعقد هذا العام في نسخته الحادية عشرة، ولأول مرة على مدار ثلاثة أيام، بدلًا من يوم أو يومين في النسخ السابقة، وذلك نظرًا لتنوع الموضوعات وأهمية المحاور الجديدة التي أُضيفت إلى أجندته.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن محاضرات علمية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب محاضرات في التنمية البشرية والتخصصات الإدارية، بهدف تزويد أطباء الامتياز بالخبرات والمهارات اللازمة في بداية حياتهم المهنية.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تُبث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، بما يتيح لأطباء الامتياز في مختلف المحافظات متابعة المحاضرات والاستفادة منها من أي مكان.

نقيب الأطباء المؤتمر الحادي عشر لأطباء الامتياز أطباء الامتياز الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر أطباء مصر حديثي التخرج الممارس العام كليات الطب نقابة الأطباء نقابة أطباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ترشيحاتنا

النائب مصطفى بكري

بتقدير امتياز.. مصطفى بكري يحصل على درجة الماجستير في إدارة المخاطر من جامعة القاهرة

مياة الشرب

شركة الصرف الصحي للقاهرة تستعرض جهود تطوير الشبكات والمحطات

المشرف العام على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تشهد ندوة حول الشمولية والتمكين بكلية الصيدلة في جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش حقوق ذوي الإعاقة وسبل دمجهم وتمكينهم بالمجتمع

بالصور

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

10 دقائق تمارين يوميًا تجلب النوم بعمق.. اعرف أفضل الحركات لمحاربة الأرق

كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟
كيف تساعد الرياضة على النوم العميق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد