نقيب الأطباء: نطرق جميع الأبواب لحل مشكلات كليات الطب

افتتح الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، فعاليات المؤتمر الحادي عشر لأطباء الامتياز والممارس العام وحديثي التخرج، بحضور الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، والدكتور أحمد زهران، مقرر لجنة التحول الرقمي، والدكتورة رحاب الفخراني، أمين مؤسسة مصر للتنمية المستدامة.

وأكد نقيب أطباء مصر حرص النقابة على دعم التعليم الطبي والتدريب، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لإعداد أطباء مؤهلين لممارسة المهنة بكفاءة، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية مواجهة التحديات التي تعترض كليات الطب، موضحًا أن النقابة تطرق جميع الأبواب المعنية للعمل على حل هذه المشكلات، وأنها ستظل حائط صد للدفاع عن المهنة والحفاظ على جودة التعليم والتدريب الطبي.

جودة التعليم والتدريب الطبي

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، مقرر لجنة الشباب، أن مؤتمر أطباء الامتياز يُعقد هذا العام في نسخته الحادية عشرة، ولأول مرة على مدار ثلاثة أيام، بدلًا من يوم أو يومين في النسخ السابقة، وذلك نظرًا لتنوع الموضوعات وأهمية المحاور الجديدة التي أُضيفت إلى أجندته.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن محاضرات علمية في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب محاضرات في التنمية البشرية والتخصصات الإدارية، بهدف تزويد أطباء الامتياز بالخبرات والمهارات اللازمة في بداية حياتهم المهنية.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر تُبث مباشرة عبر الموقع الإلكتروني، بما يتيح لأطباء الامتياز في مختلف المحافظات متابعة المحاضرات والاستفادة منها من أي مكان.