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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تنعى ألفت السباعي.. أول مصرية ترأس قسم الجراحة العامة

نعي نقابة الأطباء
نعي نقابة الأطباء
الديب أبوعلي

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذة الدكتورة ألفت عيسى السباعي، إحدى رائدات الجراحة العامة في مصر والعالم العربي، التي تركت بصمة بارزة في المجال الطبي من خلال إسهاماتها العلمية والجراحية.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها ومحبيها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتُعد الدكتورة ألفت عيسى السباعي من الرائدات المصريات في مجال الجراحة العامة، إذ أصبحت عام 1996 أول سيدة مصرية تتولى رئاسة قسم الجراحة العامة في جامعة مصرية، وذلك بجامعة المنوفية، كما تُعد من مؤسسي القسم بالجامعة.

ومن أبرز إسهاماتها العلمية ابتكار طريقة جراحية مسجلة باسمها لعلاج «سقوط الشرج»، دون الحاجة إلى فتح بطن المريض، في إنجاز يعكس إسهامها في تطوير الأساليب الجراحية.

كما اختارتها المنظمة العلمية لدول العالم الإسلامي ضمن قائمة أفضل ستة علماء في العالم الإسلامي قدموا أبحاثًا ومؤلفات في مجال الجراحة، تقديرًا لإسهاماتها العلمية في هذا التخصص.

ورحلت الدكتورة ألفت السباعي تاركةً إرثًا علميًا ومهنيًا بارزًا، ومسيرة تمثل علامة فارقة في حضور المرأة المصرية في مجال الجراحة العامة.

نقابة الأطباء ألفت السباعي قسم الجراحة العامة النقابة العامة لأطباء مصر الدكتورة ألفت عيسى السباعي الجراحة العامة وفيات الأطباء وفيات وفاة الدكتورة ألفت السباعي

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