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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مد خط مياه مرشحة 500 مم لقرية عرب مطير بالبداري استجابة لشكاوى المواطنين

مد خط مياه مرشحة بقطر 500 مم لقرية عرب مطير بالبداري
مد خط مياه مرشحة بقطر 500 مم لقرية عرب مطير بالبداري
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ أعمال مد وربط خط مياه مرشحة جديد لتغذية قرية عرب مطير التابعة لمركز البداري، استجابةً لشكاوى المواطنين التي رصدها خلال جولته الميدانية بالمركز، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لمطالب الأهالي والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة لهم.

وأوضح المحافظ أن الأعمال، التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد برئاسة اللواء المهندس أحمد شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وبمتابعة أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، تتضمن مد وضم وربط خط مياه مرشحة بقطر 500 مم من نوع GRP، قادم من منطقة دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم، لتغذية قرية عرب مطير، بما يسهم في تعزيز ضغوط المياه وتحسين كفاءة الشبكة ودعم انتظام وصول المياه إلى المواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن مد الخط يأتي استجابةً لمطالب أهالي القرية، وفي ضوء ما جرى رصده خلال جولته الميدانية بمركز البداري، مؤكدًا أهمية التحرك السريع لمعالجة مشكلات الخدمات الأساسية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتابع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة لتطوير منظومة مياه الشرب ورفع كفاءتها، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في ضغوط المياه واستقرار الخدمة بقرية عرب مطير، مع استمرار متابعة احتياجات المواطنين بمختلف القرى والمراكز.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال والتأكد من تحقيقها المستهدف منها، مؤكدًا استمرار التنسيق بين المحافظة والشركة والجهات التنفيذية المعنية للاستجابة لشكاوى المواطنين، وتحسين خدمات مياه الشرب، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي قرية عرب مطير ومختلف قرى ومراكز المحافظة.

أسيوط خط مياه مرشحة قرية عرب مطير شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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