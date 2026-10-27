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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمع المجد من طرفيه.. هاري كين يحصد جائزتي الكرة الذهبية وجيرد مولر في ليلة واحدة

هارى كين
هارى كين
يمنى عبد الظاهر

حقق هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، إنجازًا تاريخيًا خلال حفل جوائز الكرة الذهبية 2026، بعدما حصد جائزتين فرديتين في الحفل نفسه، هما الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف.

وجاء تتويج كين بالجائزتين، بعد موسم استثنائي قدم خلاله مستويات تهديفية مميزة، ليحصد تقديرًا مزدوجًا عن أدائه، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الكروية.

وتُمنح الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بينما تُخصص جائزة جيرد مولر لأفضل هداف، تكريمًا للاعبين أصحاب الحصيلة التهديفية المميزة.

هاري كين يتوج بالكرة الذهبية 2026

وحصد كين جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 خلال حفل النسخة السبعين من جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم على مسرح لندن بالاديوم في العاصمة البريطانية لندن.

وقدم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري، إلى جانب الإعلامية البريطانية كيت سكوت، وسط حضور واهتمام كبيرين من نجوم كرة القدم ومتابعي اللعبة حول العالم.

لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى

وشهدت نسخة 2026 إقامة حفل الكرة الذهبية في لندن بدلًا من العاصمة الفرنسية باريس، احتفالًا بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

كما جاء اختيار لندن تكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالجائزة عام 1956.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حصد الجائزة 5 مرات.

ويأتي تتويج هاري كين ليضيف محطة بارزة إلى مسيرته، بعدما جمع بين جائزة أفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل هداف خلال الحفل نفسه.

هاري كين نجم منتخب إنجلترا فريق بايرن ميونخ لأفضل لاعب في العالم موسم استثنائي الكرة الذهبية

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