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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دع نجاحك يتحدث عنك.. أول تعليق من هاري كين بعد التتويج بالكرة الذهبية 2026

هاري كين
هاري كين
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

نشر هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وفريق بايرن ميونخ الألماني، رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، قال فيها: «اعمل بجد في صمت، ودع نجاحك يتحدث عنك».

وجاءت رسالة كين بالتزامن مع تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال حفل النسخة السبعين من جوائز «بالون دور»، الذي أُقيم للمرة الأولى في العاصمة البريطانية لندن، على مسرح لندن بالاديوم.

وقدم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري، إلى جانب الإعلامية البريطانية كيت سكوت، وسط اهتمام كبير من محبي كرة القدم ونجوم اللعبة حول العالم.

لندن تستضيف حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى

وشهدت نسخة 2026 إقامة حفل الكرة الذهبية في لندن بدلًا من العاصمة الفرنسية باريس، احتفاءً بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، التي تُعد من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

كما جاء اختيار لندن تكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بالجائزة عام 1956.

ميسي ورونالدو الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية

وعلى مدار تاريخ الجائزة، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصد الجائزة 5 مرات.

هاري كين منتخب إنجلترا بايرن ميونخ بالون دور العاصمة البريطانية لندن مسرح لندن بالاديوم

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