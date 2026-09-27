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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

روي كين يهاجم كول بالمر: لا أراه قادرًا على الارتقاء بمنتخب إنجلترا

بالمر
بالمر
إسلام مقلد

وجّه روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، انتقادات قوية إلى كول بالمر، نجم تشيلسي ومنتخب إنجلترا، مشككًا في قدرة اللاعب على قيادة «الأسود الثلاثة» إلى مستوى أعلى والمنافسة على الألقاب.

جاءت تصريحات كين بعد غياب بالمر عن منتخب إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، التي شهدت خسارة المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا بنتيجة 3-2، أمس السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

روي كين: بالمر لن ينقل إنجلترا لمستوى أعلى

وعندما سُئل روي كين عن غياب كول بالمر، قال في تصريحات تلفزيونية: «حسنًا، أعتقد، مهما كانت إصاباته، وإذا كان مصابًا فعلًا.. شاهدت مباراته الأخيرة ضد برينتفورد، وإذا كنتم تعتقدون أنه سينقل إنجلترا إلى مستوى أعلى ويفوز بالألقاب، فانسوا الأمر».

وأضاف أسطورة مانشستر يونايتد: «أحب بالمر، إنه فتى موهوب، لكنه يملك عادات سيئة كثيرة جدًا في نظري».

جاءت انتقادات كين بعد أيام قليلة من تصريحات توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، الذي حذّر بالمر من إهدار «فرص كثيرة جدًا».

بالمر ينسحب من معسكر إنجلترا

كان توخيل قد استدعى كول بالمر إلى قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، بعدما غاب اللاعب عن كأس العالم الصيف الماضي.

لكن نجم تشيلسي انسحب من المعسكر، إلى جانب ديكلان رايس وكوبي ماينو وماركوس راشفورد وتينو ليفرامينتو.

وأثار غياب بالمر جدلًا أكبر، خاصة أنه شارك في المباراة الأخيرة لتشيلسي أمام برينتفورد، التي انتهت بخسارة «البلوز» بثلاثة أهداف دون رد، حيث خاض اللقاء كاملًا لمدة 90 دقيقة.

وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء بالمر إلى منتخب إنجلترا ثم ينسحب من المعسكر منذ تولي توماس توخيل المسؤولية عام 2025.

بالمر يوضح معاناته مع الإصابة

كان كول بالمر قد تحدث خلال بث مباشر عبر منصة «تويتش» الأسبوع الماضي عن معاناته البدنية، قائلًا: «كان لديّ ساق واحدة لمدة 10 أشهر».

ورغم ذلك، شارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في جميع مباريات تشيلسي السبع هذا الموسم، بدأ 6 منها أساسيًا، بينما خاض 5 مباريات كاملة حتى صافرة النهاية.

وتضع تصريحات روي كين الجدل حول جاهزية بالمر ودوره مع منتخب إنجلترا تحت مزيد من الأضواء، في ظل استمرار اعتماد توماس توخيل عليه ضمن حساباته للمنتخب.

روي كين مانشستر يونايتد كول بالمر بالمر تشيلسي منتخب إنجلترا

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