راكبين موتوسيكل.. سقوط لصوص الموبايلات من المواطنين بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقته حال سيرها بأحد الشوارع بالقاهرة .



بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (طبيب – مقيم بالقليوبية) ، وبسؤاله أفاد بتضرره من شخصين يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقته حال سيرها بتاريخ 17/ الجارى بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة .

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين "لهما معومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف"، وأقرا بإرتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما (ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها) .





تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .





