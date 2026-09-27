للاستيلاء على أموالها وقطعة أرض .. الإعدام لقاتـ.ل والدته في المنيا

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم، حكما بمعاقبة «أ، أ، ع، 32 سنة»، عامل مقيم بإحدى قرى مركز بنى مزار، بالإعدام شنقا، لقيامة بقتل والدته، بمادة منومة فى العصير وخنقها، واخفاء جثتها بإحدى الأراضي الزراعية المجاورة للقرية، كما تضمن الحكم معاقبة « ع، م، ب، 45 سنة»، عامل مقيم بالقرية بالسجن المؤبد، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب الجريمة وذلك فى 22 يونيو من الماضى 2025 بهدف الاستيلاء على أموال وقطعة أرض ملك المجنى عليها.وفقا لامر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد ، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد عاطف، وكيل النيابة العامة ببنى مزار، وأمانة سر محمود حفنى وخالد محمد عبدالغنى، وأصدرت حكمها حضوريا على المتهمين.

تعود أحداث الواقعة ليوم 22 يوليو 2025، عندما قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها «زينب، ع، أ،54سنة»، ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز بنى مزار، والدة المتهم، عمدا مع سبق الإصرار وذلك بتحريض من المتهم الثانى، بإعطاء المجنى عليها منوم، وخنقها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، ثم إخفاء جثتها بإحدى الأراضى الزراعية بجوار القرية، وقام بالإبلاغ باختفائها وذلك للاستيلاء على أموال وقطعة أرض ملك المجنى عليها ، وألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

