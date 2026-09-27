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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالتزامن مع يوم السياحة العالمي.. وفد إنجليزي يزور منطقة تل العمارنة بالمنيا

وفود اجنبية تزور المناطق الاثرية بالمنيا
وفود اجنبية تزور المناطق الاثرية بالمنيا
ايمن رياض

استقبلت محافظة المنيا وفدًا سياحيًا إنجليزيًا لزيارة منطقة تل العمارنة الأثرية، بالتزامن مع بدء الموسم السياحي والاحتفال بيوم السياحة العالمي، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث تشهد المحافظة توافد أفواج سياحية من مختلف الجنسيات لزيارة المناطق والمعالم الأثرية التي تزخر بها.

وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، تؤهلها لتكون إحدى الوجهات المهمة على خريطة السياحة الثقافية في مصر، لافتًا إلى أن منطقة تل العمارنة تعد من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، لما تضمه من آثار وملامح تاريخية بارزة تعود إلى عصر إخناتون والملكة نفرتيتي.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا بدعم القطاع السياحي والترويج لمقوماتها الأثرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة وتعزيز حضور المنيا على خريطة السياحة الدولية، والاستفادة من تنوعها الحضاري الممتد عبر عصور تاريخية متعاقبة.

وفود سياحية

وتواصل المنيا استقبال الوفود السياحية من مختلف دول العالم، في ظل تنوع مقاصدها الأثرية، التي تشمل تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن، إلى جانب عدد من المواقع التاريخية بمختلف مراكز المحافظة، بما يعكس ثراءها الحضاري ويدعم جهود تنشيط السياحة الثقافية خلال الموسم السياحي الجديد.

المنيا وفود سياحية المناطق الآثرية تل العمارنة تنشيط السياحة

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