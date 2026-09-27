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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا : تحصين 146 ألفًا و341 رأس ماشية ضد الحمى

تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحصين 146 ألفًا و341 رأس ماشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لحماية الثروة الحيوانية والحد من مخاطر الأمراض الوبائية، بما يدعم استقرار الإنتاج الحيواني ويحافظ على مصادر دخل المربين.

وأكد محافظ المنيا أن أعمال التحصين تحظى بمتابعة ميدانية مستمرة، مشددًا على أهمية الوصول إلى جميع الحيوانات المستهدفة بمختلف القرى والنجوع، ورفع وعي المربين بضرورة الالتزام بالتحصينات الدورية والإجراءات الوقائية، باعتبارها من أهم الإجراءات للحفاظ على سلامة الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

ووجّه اللواء كدواني بتكثيف حملات التوعية والمرور الميداني على المربين، مع استمرار عمل الفرق البيطرية بالوحدات والإدارات البيطرية بمختلف أنحاء المحافظة، والتأكد من تنفيذ المستهدف من الحملة، وتسجيل وترقيم الحيوانات المستهدفة، وتقديم الإرشادات البيطرية اللازمة للمربين.

وأوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 146 ألفًا و341 رأس ماشية، منها 57 ألفًا و410 رؤوس من الأبقار، و10 آلاف و5 رؤوس من الجاموس، إلى جانب 78 ألفًا و880 رأسًا من الأغنام و46 رأسًا من الماعز، مشيرًا إلى مواصلة الفرق البيطرية أعمالها من خلال الوحدات والإدارات البيطرية، والانتقال إلى منازل المربين، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة، وتعزيز إجراءات الوقاية من الأمراض الوبائية.

المنيا محافظ المنيا تحصين رؤوس الماشية

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