رئيس جامعة الأقصر تشارك بالاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بجامعة المنيا

شاركت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، بجلسة المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنيا.

وقدم المجلس الشكر لأسرة جامعة المنيا، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المبتكرين والشباب، تشمل تمويل مشروعات التخرج والأفكار الابتكارية، وأودية التكنولوجيا، ومسرعات الأعمال، وبيئات احتضان المشروعات، إلى جانب إطلاق مبادرات ومسابقات تستهدف تحويل الأفكار إلى نماذج قابلة للتطبيق.

وأكد الوزير أهمية الالتزام بالانضباط وانتظام العملية التعليمية داخل جميع الجامعات والمعاهد، وضرورة انتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ وأعضاء الجهاز الإداري لضمان توفير بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة للطلاب.

وأشار الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى أهمية تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد، لتشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب، واكتشاف المواهب، وتنمية القدرات، وتعزيز قيم العمل الجماعي والإبداع.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وربط ما تقدمه من تعليم وبحث علمي باحتياجات المجتمع والصناعة، إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة في المبادرات والبرامج التدريبية التي تنمي مهاراتهم وتؤهلهم لمتطلبات المستقبل، مؤكدًا أن بناء الإنسان يمثل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم العالي، وأن الجامعة لا يقتصر دورها على الأهداف الأكاديمية، وإنما يمتد إلى إعداد طالب يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة ضرورة تعظيم الأثر المجتمعي لمخرجات البحث العلمي والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات البحثية الجادة، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب والباحثين لطرح أفكارهم وتطويرها، بما يسهم في تحقيق عائد ملموس على المجتمع.

وأكد الوزير أهمية استمرار جهود تدويل التعليم العالي، من خلال توسيع الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات والمؤسسات الدولية، والتوسع في البرامج والتخصصات المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يعزز القدرة التنافسية للجامعات المصرية، ويدعم حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 27 جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2026، حيث حققت الجامعات المصرية زيادة في نسخة هذا العام مقارنة بعام 2025، إذ ارتفع عدد المؤسسات المُدرجة من 25 إلى 27 مؤسسة، فيما ارتفع إجمالي عدد مرات الإدراج على مستوى المواد العلمية من 126 إلى 135 مرة، كما زاد عدد المجالات العلمية المتميزة التي ظهرت بها الجامعات المصرية من 24 إلى 27 مجالًا، بالإضافة إلى إدراج 47 جامعة مصرية في تصنيف UI GreenMetric للاستدامة لعام 2026، وأظهرت النتائج ارتفاع عدد الجامعات المصرية المُدرجة من 38 جامعة في عام 2025 إلى 47 جامعة في عام 2026، بانضمام 9 جامعات جديدة. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، جاء في مقدمتها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ لمتابعة موقف الجامعات الخاصة بشأن استيفاء متطلبات المستشفيات التعليمية والتدريبية، وآليات توفير فرص التدريب للطلاب، بما يضمن جودة العملية التعليمية والتدريب الطبي.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة؛ لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، سواء المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أو التابعة لوزارة الصحة والسكان، والتأكد من انتظام إمداداتها بما يلبي احتياجات المرضى.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026»، تحت شعار «شعلة واحدة.. قارة واحدة»، بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وقيادات التعليم العالي، وتضمنت الفعاليات المصاحبة للدورة برنامجًا متنوعًا من الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، كما شهد الوزير انطلاق المؤتمر العلمي الأفريقي للرياضة الجامعية؛ لاستعراض إستراتيجية جديدة لتطوير الرياضة الجامعية وإعداد الكوادر الرياضية، وكذلك شهد الوزير حفل ختام دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات، الذي شهد مشاركة قارية واسعة وغير مسبوقة، بمشاركة 2082 مشاركًا، يمثلون 18 دولة و82 جامعة، تنافسوا في 18 رياضة، إلى جانب 4 رياضات بارالمبية و3 رياضات استعراضية.

وافتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور عبدالعزيز قنصوة، لتناول عدد من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والحفاظ على الكفاءات الأكاديمية، وتطوير البرامج التعليمية، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز دور الثقافة في بناء الإنسان، ونيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني لماليزيا.

وعقد الدكتور عبد العزيز قنصوة اجتماعًا مع محافظ البحر الأحمر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية في دعم المشروعات التنموية والخدمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، كما التقى الوزير المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وشارك الوزير في فعاليات الاحتفالية الخاصة بالشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة، والتوسع في تطبيق نموذج «التوكاتسو» بالجامعات المصرية، إلى جانب الإعلان عن عدد من المبادرات الداعمة للطلاب وتطوير برامج التعليم التكنولوجي وتنمية المهارات الرقمية، بالإضافة إلى اجتماع الوزير مع سفير اليابان لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ومتابعة عدد من ملفات التعاون القائمة، وبحث آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وشارك الوزير في اجتماع موسع مع وزيري الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مقترح تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز الكتان، كما ترأس الوزير اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي واجتماع مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وفي إطار جولاته الميدانية، تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة مقر جامعة القاهرة في أول أيام الدراسة، لمتابعة جاهزية الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، كما تفقد الوزير فرع جامعة الإسكندرية بمدينة برج العرب، الذي يقام على مساحة تبلغ حوالي 350 فدانًا، وتفقد كذلك جامعة برج العرب التكنولوجية؛ لمتابعة انتظام الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد والاطمئنان على جاهزية الجامعات وانتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، للاطمئنان على جاهزية المنشآت والمعامل والخدمات المقدمة للطلاب، وكذلك تفقد الوزير مقر جامعة سنجور بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة جاهزية الجامعة للعام الدراسي الجديد.

وشهد الدكتور عبد العزيز قنصوة افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكتبة الإسكندرية، كما شارك الوزير في فعاليات الجلسة العلمية الأولى بعنوان «توصيف الوضع الحالي لعناصر الهوية في مصر»، والجلسة العلمية الثالثة بعنوان «مؤسسات وسياسات تشكيل الهوية»، والحلقة النقاشية الثالثة بعنوان «الابتكار وتعزيز الهوية الوطنية»، والجلسة الختامية للمؤتمر.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس تابع جهود اللجنة المُشكلة لإعداد تصور شامل لمبادرة رعاية المبتكرين والموهوبين بجميع مؤسسات التعليم العالي المصرية، تمهيدًا لإطلاق المبادرة وقيام الجامعات بتنفيذها.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تضمن أفضل المخرجات والابتكارات وبراءات الاختراع بجامعة المنصورة، كما تضمن التقرير عرض أفضل 25 مشروعًا بحثيًا، وذلك في إطار تعظيم الاستفادة من البحث العلمي والانتقال به إلى التطبيق والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاقتصاد القائم على المعرفة، وربط البحث العلمي بالصناعة.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، وتضمن التقرير مخرجات البحث والابتكار القابلة للتطبيق وجهود التعاون مع الصناعة، وجهود جامعة بنها في دعم البحث العلمي، حيث اشتمل التقرير على 488 بحثًا منشورًا و14 مشروعًا ابتكاريًا، وجاءت أولويات التعاون مع مجتمع الصناعة في مجالات: المياه والطاقة، والأتمتة وخطوط الإنتاج الذكية، والطاقة والبنية التحتية، والزراعة الذكية والأمن الغذائي.

واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تضمن المخرجات البحثية بالجامعة، وآليات تحويل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية إلى تطبيقات وحلول تدعم جهود التنمية بما يعود بالنفع على المجتمع.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمته الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، تضمن أبرز مجالات البحث العلمي التي تتميز بها الجامعة، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات والجهات المختلفة، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي وزيادة الاستفادة من مخرجاته في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

واستعرض المجلس أيضًا تقريرًا قدمه الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، تضمن أفضل المخرجات البحثية بجامعة بني سويف، وآليات تعظيم الاستفادة من البحث العلمي.

واستعرض المجلس تقريرًا حول جهود الجامعات في إدخال مستهدفات وتحديثات على خطة تطوير أداء الجامعات، بما يضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي، باعتبارها الركيزة الأساسية للنهوض بمنظومة التعليم العالي، بما يساعدها على الارتقاء بمكانتها ويدعم قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول حصاد أداء الجامعة خلال العام الجامعي 2025/2026، حيث تضمن أبرز ما شهدته الجامعة من إنجازات وشراكات ومبادرات، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز قدراتها التنافسية، وتعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار ودعم التحول الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال وتوسيع مجالات التعاون الدولي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المقدمة لطلاب الجامعة ومنسوبيها.

كما استعرض الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، تقريرًا بشأن أدلة الجامعة لتوثيق مسيرة التطوير الشاملة للجامعة، خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى الآن، وقد أسفرت جهود الجامعة عن إنجاز 233 مشروعًا تطويريًا موزعة على مجالات العمل الرئيسية: الإدارة والحوكمة، والتعليم والتعلم، والدراسات العليا والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وضمان الجودة والاعتماد والتميز المؤسسي، والمستشفيات الجامعية.